Stanchezza e scarsa attenzione: questi sintomi possono nascondere altro | Sono i campanelli d’allarme di questa patologia

Non sottovalutare ciò che ti comunica il corpo: questi sintomi possono essere la causa di un problema di salute

Capita a tutti di vivere delle giornate in cui si è particolarmente stanchi e l’unico desiderio è quello di stendersi a letto senza fare nulla.

Si tratta di episodi piuttosto normali che, se si verificano sporadicamente, non destano alcun tipo di preoccupazione.

Tuttavia, è fondamentale imparare a conoscere il nostro corpo poichè spesso manda dei segnali fondamentali per il benessere dell’organismo.

Quando i sintomi come la stanchezza o la mancanza di attenzione persistono nel tempo, è bene approfondire perchè potrebbe trattarsi di un problema di salute.

Troppi sbadigli diurni? I segnali del corpo sono chiari

Provare stanchezza in ufficio, magari durante una riunione importante, con le palpebre pesanti che desiderano solo chiudersi, può nascondere un problema ben più delicato. Talvolta non si tratta di semplice stanchezza o di periodi più stressanti del solito, ma questi sintomi possono nascondere altre patologie più gravi.

“La condizione di stanchezza e sonnolenza durante il giorno spesso nasconde altre problematiche come depressione, stress, ansia o patologie”: sono le parole della dottoressa Anna Losurdo, neurofisiopatologa di Humanitas San Pio X, e riportate dal sito web “humanitas-sanpiox.it“.

Stanchezza e scarsa attenzione possono nascondere un’altra patologia

Provare stanchezza durante il giorno o mancanza di concentrazione ed attenzione può essere insignificante se capita di rado, ma se i sintomi persistono è fondamentale approfondire. Questi sintomi, infatti, possono essere la causa di un problema di salute più grave come l’intolleranza al glutine, ovvero l’incapacità dell’organismo di metabolizzare gli alimenti che contengono questa proteina.

Generalmente i sintomi di questa condizione coinvolgono l’apparato digerente e possono manifestarsi attraverso dolori allo stomaco, crampi, gonfiore addominale, nausea e vomito. Come riporta il sito web “laevolac.it“, esistono anche altre manifestazioni extra-intestinali che possono essere ricondotti all’intolleranza al glutine. Oltre alla perdita di peso non intenzionale, la dermatite erpetiforme o alla rigidità e dolori articolari, ci sono altri sintomi che necessitano di una particolare attenzione.

I soggetti intolleranti al glutine possono sperimentare stanchezza, sensazioni di confusione mentale e difficoltà a mantenere alta la concentrazione. Se si presentano questi sintomi è fondamentale rivolgersi al medico competente per una valutazione attenta e professionale. In tal caso, il medico potrebbe consigliarvi una dieta gluten free e reintegrare gli alimenti con il glutine a distanza di tempo. Se i sintomi scompaiono inizialmente per poi riapparire in seguito, è molto probabile che dietro la stanchezza o la scarsa attenzione si nasconda un’intolleranza al glutine.