Test di Logica, solo i veri geni risolvono l’indovinello in meno di 15 secondi: la risposta non è così scontata

Siete stufi della solita tombola? Basta uno smartphone per adoperarvi nella risoluzione di un indovinello che svelerà i geni della famiglia.

Anche quest’anno le feste sono giunte quasi al termine, ma è proprio in questi giorni che le famiglie tendono a riunirsi per mangiare avanzi di Capodanno e sfidarsi a tombola o salta cavallo.

Grazie, però, alla crescita delle nuove generazioni, ogni anno vengono introdotti nuovi giochi. Da pictionary ad exploding kitten, sempre più giochi popolano le tavole natalizie – seppure con qualche storta di naso dei nonni.

Oggi vi proponiamo un gioco velocissimo che non annoierà nessuno: si tratta di un indovinello che, oltre a intrattenere, è in grado di far uscire allo scoperto le competenze logiche di tutti.

Indovinello, scoprirà più di quanto tu possa pensare: metti il timer e spiegalo a tutti

L’indovinello che vi proponiamo fa parte di una vasta gamma proposta dal profilo Youtube di IL LATO POSITIVO, che ha pubblicato un video in cui vari indovinelli situazionali vengono spiegati. Alcuni tra questi, tra l’altro, possono essere utili per chi vuole entrare nel mondo del lavoro. I recruiter delle risorse umane, infatti, sono sempre alla ricerca di nuovi enigmi da sottoporre ai candidati per comprendere le loro abilità e il loro temperamento.

L’enigma di oggi si chiama “una fossa molto profonda” e vede come protagonista un esploratore nella natura appassionato di bird watching. Quest’ultimo, di nome Ethan, sta allegramente passeggiando per il bosco per scattare delle foto, quando, improvvisamente, cade in una fossa profonda. Come se non bastasse, inizia a piovere, e l’esploratore non sa nuotare. Trova, però, quattro oggetti: una palla, un’asse di legno, una corda e una scala di corda. Solamente uno di questi lo ha salvato: quale?

Il timer di 15 secondi è partito: se trovi la soluzione sei tra i più intelligenti di sempre

Quattro oggetti per poter sopravvivere, solo uno salverà l’esploratore. Sei riuscito a indovinare? Se hai risolto l’indovinello entro 15 secondi allora hai davvero del talento per il ragionamento logico. Ecco, di seguito, la soluzione.

L’oggetto corretto è la palla. Il pannello di legno è troppo piccolo per permettere a Ethan di galleggiare, mentre la corda e la scala di corda non potevano essere appesi da nessuna parte. Ethan, dunque, si è salvato aggrappandosi alla palla, grazie alla quale ha semplicemente galleggiato fino a tornare in superficie mentre la fossa si riempiva.