Bicchieri, li lavi tutti i giorni ma non sono mai davvero puliti: ti basta un pò di questo ingrediente per farli tornare come nuovi

Per ottenere dei bicchieri splendenti e lucidi basta un semplice ingrediente: potete dire addio ai fastidiosi aloni

Le faccende domestiche sono una priorità per migliaia di persone, ma talvolta è necessario moltissimo impegno per raggiungere la pulizia desiderata.

Si tratta di un’attività che viene svolta nel quotidiano e che non può mai essere trascurata. Per esempio, lavare piatti, bicchieri e utensili è essenziale per una corretta igiene.

I bicchieri, però, con il passare del tempo possono perdere la loro lucentezza e presentare delle fastidiose macchie e aloni.

Questo non accade a causa di uno scarso lavaggio, poichè spesso i bicchieri diventano opachi anche dopo averli igienizzati con cura.

Bicchieri splendenti: non servono decine di prodotti

I bicchieri opachi e che presentano aloni possono diventare una vera sfida perchè, anche dopo averli lavati in modo accurato, le macchie fastidiose sembrano non scomparire mai. Presentarli agli ospiti in queste condizioni non è sicuramente l’ideale ed è fondamentale trovare una soluzione.

Spendere decine di euro per prodotti che promettono di eliminare ogni macchia non è una soluzione definitiva. In realtà esiste un rimedio naturale che non solo fa tornare i bicchieri a splendere, ma consente anche di risparmiare moltissimi soldi pur ottenendo un risultato straordinario.

Basta un solo ingrediente per eliminare gli aloni dai bicchieri

Sono tante le ragioni per cui i bicchieri possono presentare macchie e aloni. L’usura è sicuramente una delle principali cause poichè, a causa dei frequenti lavaggi, tende ad opacizzare i bicchieri. Tuttavia anche l’accumulo di calcare o i residui del detersivo possono provocare macchie e aloni difficili da rimuovere. Esiste un rimedio naturale che consente di lucidare i bicchieri e basta utilizzare un pizzico di aceto bianco, un alleato economico e funzionale per ogni faccenda domestica. Il procedimento è semplicissimo e basta riempire una bacinella con dell’acqua calda ed aggiungere un bicchiere di aceto bianco.

Come riporta il sito web “isolantieprofili.it“, i bicchieri con aloni e macchie devono essere immersi completamente nella soluzione e lasciati in ammollo per circa 20 minuti. È necessario utilizzare una spugna morbida per strofinare delicatamente la superficie, in modo da non graffiare il vetro. I bicchieri devono essere risciacquati sotto l’acqua corrente per eliminare i residui di aceto ed, infine, si può procedere all’asciugatura con un panno morbido o in microfibra per non lasciare aloni sul vetro. In alternativa all’aceto si può optare anche per il limone o il bicarbonato di sodio che sono ideali per rimuovere i residui di sporco.