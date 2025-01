Per un bucato perfetto smettila subito di mettere insieme questi detersivi | È un errore che può costarti caro

Evita di buttare centinaia di euro solamente per una combinazione sbagliata: ecco cosa non mettere mai insieme.

Sarebbe interessante poter eseguire un preciso conto di quante ore di lavaggio a mano risparmi la lavatrice a un cittadino moderno. Senza dubbio si tratterebbe di moltissime ore.

La lavatrice, infatti, non può mancare: è presente, magari un pò malconcia, anche nelle case delle famiglie più in difficoltà.

Ci sono, inoltre, diverse strategie per poterne ridurre i consumi in modo significativo.

Ad esempio ci sono alcuni programmi eco che risparmiano energia, o c’è la possibilità di avviare l’elettrodomestico di notte, durante la fascia meno costosa imposta dall’Arera. Eppure, ancora molti non fanno attenzione a una componente ancora più semplice da gestire.

Tanti dettagli, ma se manca la sostanza è un disastro: se ancora fai così in lavatrice fermati subito

Sono numerosi i trucchetti che sono stati diffusi negli ultimi tempi tramite il web. I divulgatori più attenti, per fortuna, non dimenticano mai di ricordarci quanto sia importante selezionare le giuste fonti di informazione, per evitare di incappare in fake news più o meno gravi.

Tra queste, negli ultimi tempi, se ne è diffusa una in merito all’utilizzo di detersivo per i panni e ammorbidente nella lavatrice. Si tratta, certo, di due prodotti che è bene utilizzare: non tutti, però, lo fanno nel modo giusto, e un consiglio in particolare rischia di farvi spendere un sacco di soldi per riparare l’elettrodomestico – e acquistare nuovi capi. Ecco di cosa si tratta.

Non è una pozione magica! Ecco come utilizzare i saponi nel modo corretto: non credere a chi dice il contrario

Online si è diffusa la credenza che sia utile miscelare ammorbidente e detersivo per panni mettendo entrambi nella stessa vaschetta della lavatrice. Questo è assolutamente errato, anzi può causare danni a elettrodomestico e carico. Potreste ritrovarvi, specie se effettuate questa operazione spesso, a dover pagare un tecnico e fare shopping molto prima dei saldi.

Infatti, nel detersivo per i panni sono presenti tensioattivi anionici e non ionici che servono a sciogliere sporco, grasso e macchie. Al contrario, nell’ammorbidente, ci sono tensioattivi cationici, che di fatto annullerebbero l’azione del detersivo. Le due sostanze assieme tenderebbero ad annullarsi a vicenda, con tutta la probabilità di restituirvi un carico di panni sporchi, se non rovinati dalla combinazione. Non fidatevi di questa raccomandazione: l’elettrodomestico presenta almeno due vaschette, e c’è un motivo ben preciso.