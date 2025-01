Oroscopo di gennaio, per questi tre segni l’anno comincia nel migliore dei modi: in arrivo tanti soldi e fortuna

Non uno, non due, ma ben tre segni potranno godere del favore della Dea Bendata già dai primi giorni del 2025: ecco quali.

Quando si raggiunge la fine dell’anno c’è un fioccare di oroscopi che vanno a suggerire la tendenza dei 365 giorni a venire per ogni segno.

C’è chi ama Paolo Fox o chi preferisce il più ironico oroscopo dell’Internazionale. Insomma, in tutti i casi sembra prospettarsi un anno tendenzialmente buono per quasi tutti i segni.

Ve ne sono tre, però, che faranno faville già a partire dalle prime settimane di questo mese di gennaio, di certo non c’è modo migliore per dare il via ad un nuovo anno.

Tre segni zodiacali che inizieranno il 2025 col botto – in senso positivo!

L’ultimo dell’anno in genere è un giorno piuttosto stressante. Si tende a fare bilanci dell’anno passato, buoni propositi per quello futuro, per non parlare del voler essere super in forma nell’eventualità in cui abbiate organizzato una serata con amici in casa o fuori.

Non fatevi prendere dal panico: di qualunque segno siate, in realtà, è bene ricordare che c’è sempre una alternativa e che è bene fare solo ciò che sentite. Nel frattempo, se amate gli oroscopi, preparatevi a scoprire quali sono i tre segni sul podio della classifica dei migliori inizi del 2025.

Nessun timore per “voi tre”: potete sparare botti o rimanere a casa con la copertina, il risultato sarà lo stesso

A iniziare l’anno in un modo davvero positivo saranno i segni del Capricorno, del Sagittario e del Gemelli. Questi tre segni, apparentemente tanto differenti tra loro, in realtà hanno molto in comune e spesso si ritrovano a stringere rapporti di amicizia o relazioni amorose. Il Capricorno, dopo aver sgobbato, come al suo solito, fino all’ultimo, si ritroverà ad avere del tempo libero per dedicarsi a tutto ciò a cui avrebbe voluto nel mese di dicembre: dormire! E questo non sarà affatto controproducente, visto che inizierà la seconda settimana dell’anno alla grande proprio grazie al riposo che si è concesso.

Qualcosa di simile accadrà per il Sagittario, grazie a una scossa da parte della famiglia o di una comitiva di amici che, al contrario, lo scrollerà definitivamente dal torpore degli ultimi mesi. Infine, il Gemelli raccoglierà i frutti di un periodo di riflessione positiva. Nelle prime settimane dell’anno, finalmente capirà quali parti di sé accettare e inizierà l’anno con questa nuova e introspettiva convivenza.