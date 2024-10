Erbe aromatiche sempre fresche: solo se decidi di conservarle in questo modo | Sono commestibili anche a distanza di mesi

Per quanto possa sembrare difficile, è possibile conservare le erbe aromatiche per diversi mesi senza essiccarle.

Chi ama la buona cucina saprà come delle erbe aromatiche possano fare la differenza in ogni piatto. Ma sa altrettanto bene quanto conservarle fresche per diverso tempo sia quasi impossibile.

Essendo molto delicate, erbe come basilico, prezzemolo e salvia tendono a seccarsi con un’estrema facilità, tanto che risulta quasi scontato acquistarle periodicamente in piccole quantità o porle all’interno di un vaso che, a sua volta, richiede un certo impegno e cura.

Tuttavia, nonostante sembra non esserci alternativa, a parte quella di essiccare le erbe, è bene sapere che esiste un metodo – in due versioni – che permette di conservare le foglie nella loro integrità, pronte per essere utilizzate all’evenienza.

Come conservare basilico e altre erbe aromatiche

In primo luogo, anche se ciò non permette la conservazione prolungata, il segreto per conservare le erbe aromatiche in maniera naturale è sicuramente la rimozione dell’umidità. Ma se si vuole conservare le erbe per mesi, che si tratti di menta, rosmarino, basilico o persino timo, la tecnica che vi stiamo per mostrare si adatta bene a tutte le erbe, sebbene vi siano alcuni accorgimenti da seguire in base al tipo di utilizzo che ne andremo a fare.

Iniziamo subito col dire che per conservare le erbe aromatiche per diversi mesi ci servirà, in ogni caso, il congelatore. Sebbene possa sembrare una soluzione scontata, chi prova a congelare le erbe senza alcuni accorgimenti essenziali, potrebbe ritrovarsi a tirare fuori blocchi di ghiaccio che non faranno altro che rovinare i nostri soffritti o le pietanze che vogliamo andare a guarnire.

Dunque, prima di optare per il congelamento delle erbe, bisogna conoscere i procedimenti da eseguire, così da avere ciò che abbiamo bisogno a portata di mano senza alcuna complicazione.

Come conservare le erbe aromatiche in freezer

Una volta pulite e asciugate bene le erbe, possiamo procedere con uno dei metodi più efficaci: il congelamento. In primo luogo, è essenziale evitare che le foglie si inumidiscano e si attacchino tra loro. Ecco perché il primo trucco è disporre le erbe su un vassoio in modo che congelino singolarmente. Questo passaggio, semplice ma fondamentale, ci permetterà di evitare quei fastidiosi blocchi di foglie ghiacciate, così da poter prelevare la giusta quantità di erbe ogni volta, fresche come appena colte.

Ma se si vuole aggiungere una marcia in più alla cucina, c’è un’altra variante geniale: congelare le erbe tritate in cubetti di olio d’oliva. Per farlo, basta sminuzzare le foglie, riempire gli scomparti di una vaschetta per il ghiaccio e coprirle con l’olio. In questo modo avremo sempre a portata di mano delle porzioni pronte all’uso per insaporire i nostri piatti. Si tratta di una variante pratica che permette di risparmiare tempo in cucina, ma al contempo mantenere intatti i sapori autentici delle erbe.