Se soffri di stitichezza questa è la soluzione che fa per te: devi mescolare questi due ingredienti | Risultati in meno di un mese

La stitichezza è un problema che può essere risolto in maniera naturale: bastano due ingredienti per trovare l’equilibrio intestinale.

La stitichezza è uno di quei fastidi che, se trascurato, può mettere a dura prova il nostro benessere quotidiano. Quando l’intestino si blocca, tutto il corpo ne risente: ci sentiamo appesantiti, affaticati e a volte irritabili. Per questo è essenziale prenderci cura del nostro organismo in modo naturale, ascoltando in primis i segnali che ci manda.

Individuare i campanelli d’allarme non è poi così complesso. Tra questi spicca la difficoltà ad evacuare, una sensazione di svuotamento a metà dopo aver evacuato, feci secche e dolore, nonché gonfiore addominale. Ed è quando ci si trova in questa condizione che spesso si cerca una soluzione momentanea come le perette, che per quanto possano sembrare efficace, non portano risultati a lungo termine. Qui entra in gioco l’importanza di coccolare il proprio organismo.

Come combattere la stitichezza in maniera naturale

Il nostro corpo è progettato per funzionare in equilibrio, e se l’intestino non lavora come dovrebbe, spesso significa che qualcosa non va nelle nostre abitudini o nell’alimentazione. Invece di mascherare i sintomi, è fondamentale agire alla radice, migliorando la dieta, aumentando l’assunzione di fibre, liquidi e adottando uno stile di vita più attivo.

L’organismo ha spesso bisogno di stimoli naturali per mantenere il suo ritmo regolare e quando lo si trascura ne paga le conseguenze. Ed è qui che entrano in gioco due ingredienti che, se mixati ed assunti giornalmente, possono fare la differenza.

La ricetta bio per combattere la stitichezza

Se soffrite di stitichezza o colite, una buona abitudine per riequilibrare l’intestino è quella di pulire il colon utilizzando kefir e semi di lino. Questo rimedio naturale, da seguire per tre settimane, può sorprendere per la sua efficacia. Il kefir, ricco di fermenti lattici vivi, e i semi di lino, noti per le loro mucillagini e gli Omega 3, lavorano insieme per disintossicare e regolarizzare l’intestino.

L’idea è semplice: ogni mattina, a digiuno, si prepara una miscela a base di farina di semi di lino e kefir, aumentando progressivamente le dosi nel corso delle settimane. La prima settimana si inizia con un cucchiaio di farina di semi di lino mescolato a 100 ml di kefir. La seconda settimana si passa a due cucchiai sempre con 100 ml mentre nella terza settimana si aumenta a tre cucchiai con 150 ml di kefir.

Questo trattamento aiuta ad eliminare tossine, muco e batteri dell’intestino, migliorando disturbi come stitichezza o colite e favorendo l’assorbimento dei nutrienti essenziali. Un unico consiglio? Ricordate di bere molta acqua durante la giornata perché i semi di lino tendono a trattenere i liquidi.