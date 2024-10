Con una fetta di questa torta torno bambina: la preparava sempre la mia nonna | La ricetta che si tramanda da generazioni

Dolce, profumata e che rimanda all’infanzia: l’intramontabile ricetta della torta che ha fatto innamorare numerose generazioni.

Se pensiamo alla genuinità e vogliamo attribuire ad un dolce, non ci può che venire in mente lei: l’intramontabile torta della nonna. Questo dolce ha origini tuttora confuse ma ciò che ad oggi è certo è la sua bontà: una pasta frolla friabile che avvolge un ripieno di morbida e profumata crema pasticcera.

Questa torta, nella sua semplicità, si presta a molteplici occasioni di abbinamento. Per una colazione golosa, accompagnata con un cappuccino o un tè. In un contesto più festivo, può essere servita con liquori come il limoncello o un amaro, che ne esaltano i sapori. Anche un vino dolce, come il Passito, si sposa bene con la crema e i pinoli. Infine, per una merenda, prova a servirla con una pallina di gelato alla vaniglia: un abbinamento che conquista sempre.

Torta della nonna: semplice e dal successo assicurato

Una frolla fragrante e una cremosa farcitura di crema pasticciera, profumata alla scorza di limone: la torta della nonna è questo è molto altro. La preparazione? Davvero semplice. In questa ricetta ci vogliono circa 40 minuti per la creazione e 45 minuti per la cottura.

Ingredienti per 8 persone:

Per la frolla

Farina 00: 340 gr

Zucchero: 130 gr

Burro freddo: 190 gr (a cubetti)

Tuorli: 2

Uovo intero: 1

Sale: un pizzico

Per la crema pasticcera

Latte: 500 ml

Tuorli: 3

Zucchero: 110 gr

Amido di mais: 30 gr

Scorza di limone: di 1 limone

Per guarnire

Pinoli: 30 gr

Zucchero a velo: q.b

Torta della nonna: la ricetta originale

Prima di tutto iniziamo con la frolla. In una ciotola, unisci il burro freddo a cubetti con la farina. Lavora il tutto fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi lo zucchero e la scorza di limone, poi incorpora le uova poco alla volta. Adesso forma un panetto compatto e avvolgilo nella pellicola trasparente. Lascialo riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Questo è il momento di preparare la crema. In un pentolino, scalda il latte con la scorza di limone, mentre in una ciotola, unisci i tuorli, lo zucchero e l’amido di mais. Lavora con una frusta fino a ottenere un composto liscio e non dimenticare di stemperarlo con un pò di latte caldo. Adesso versa il tutto nel pentolino e continua a mescolare a fuoco dolce. Dovrai ottenere una crema corposa, ma attento a non cuocerla troppo. Una volta pronta, coprila e lasciala raffreddare.

Dopodiché torniamo alla frolla. Dividi l’impasto in due parti e stendi la prima metà tra due fogli di carta forno. Rivesti una tortiera da 22 cm di diametro, imburrata e infarinata. Versa la crema sulla base di frolla e livellala, poi stendi l’altra metà della crema e copri, rifilando i bordi. Adesso spennella la superficie con l’uovo sbattuto e cospargi con pinoli. Cuoci in forno preriscaldato a 175 °C per 40-45 minuti, finché non sarà dorata e profumata. Una volta sfornata, lasciala raffreddare completamente e spolverizzala con zucchero a velo.