Per stare bene devi mangiare una porzione di questa verdura ogni giorno: effetti incredibili su tutto l’organismo

La verdura fa bene, in ogni forma e colore, ma questo alimento pare essere un toccasana per la salute se consumato ogni giorno.

L’attenzione alla nostra alimentazione è il primo passo per uno stile di vita corretto. E quando si parla di nutrizione e salute, è impossibile non citare la verdura, da molti amata, da altri meno, ma essenziale per il nostro organismo. Questo concetto non vale solamente per chi intende mantenersi in linea, ma per tutti coloro che abbracciano uno stile di vita sano, senza necessariamente eccedere nemmeno in tal senso.

A volte basta una porzione giornaliera per star bene, e a raccontarcelo è il vecchio detto che cita la mela al giorno e quel medico che, così facendo, gira al largo da noi. Ma non è solo la frutta a garantire questo effetto: anche la verdura è un alleato irrinunciabile.

Medici e nutrizionisti sono concordi nel consigliare di assumere verdura quotidianamente, poiché i benefici che offre sono davvero molteplici, dalla prevenzione delle malattie croniche fino al miglioramento del nostro benessere quotidiano. In questo caso specifico parliamo di un ortaggio in particolare, spesso associato alla dieta, ma importante per diversi fattori.

Rucola, perché è così importante per la nostra salute

La rucola, con il suo caratteristico sapore amaro, è uno di quegli alimenti che potremmo facilmente sottovalutare, ma in realtà è una vera alleata per la salute. Grazie alla sua leggerezza (solo 30 calorie ogni 100 grammi) e al sapore pungente, può arricchire i nostri piatti, sia come contorno che in insalate miste, e persino sulla pizza. Ma oltre al gusto, è quello che la rucola fa per il nostro organismo che la rende fondamentale.

Non solo è ricca di antiossidanti, in grado di rallentare l’invecchiamento cellulare, ma è anche un ottimo supporto per il cervello grazie alla quercetina, nota poiché in grado di abbassare il rischio di disturbi neurodegenerativi. A livello intestinale, inoltre, la rucola fornisce fibre prebiotiche, che contribuiscono a mantenere l’intestino sano e migliorano i livelli di energia.

Ma i suoi benefici non si fermano qui: è consigliata anche a chi soffre di problemi cardiovascolari, grazie all’acido ascorbico che favorisce una buona circolazione sanguigna e ai polifenoli che riducono la formazione di placche arteriose. Chi cerca di abbassare il colesterolo, inoltre, dovrebbe senza dubbio inserirla nella propria alimentazione quotidiana. E non è tutto: oltre ai benefici fisici sono state riscontrate anche delle proprietà importanti per cullare la nostra mente.

Rucola e stress

Quando la vita si fa dura, diventa frenetica e ci sentiamo sotto pressione, la rucola può diventare una preziosa alleata per aiutarci a ritrovare un pò di equilibrio. Questa pianta non è solo importante per il nostro organismo, ma un vero supporto per il nostro sistema nervoso.

Grazie ai minerali come potassio, calcio e magnesio, aiuta a calmare la mente e a distendere i nervi. Inoltre, le vitamine del gruppo B favoriscono la produzione di ormoni del benessere, come la serotonina e il GABA, che contribuiscono a regalarci una sensazione di serenità di cui abbiamo tanto bisogno.