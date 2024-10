Patata, questo tubero è davvero portentoso non solo in cucina: tagliata a metà la puoi usare anche nel tuo bagno

In molti la utilizzano solamente per la preparazione di gustose pietanze, ma in pochi sanno che può essere una grande alleata delle pulizie.

Come negarlo, la patata è uno di quegli ingredienti che troviamo ovunque, dalle preparazioni più semplici alle più complesse. Di per sé conserva una consistenza mutabile e un sapore neutro, cosa che permette di cuocerla bollita, fritta, arrostita, come purea e chi più ne ha più ne metta.

Spesso è la chiave di molte ricette, dai contorni per accompagnare il pesce, ma anche come primo piatto e basti pensare agli gnocchi, zuppe. Insomma, versatilità è la parola chiave. E sempre parlando di adattabilità in cucina, il suo contenuto di amido la rende perfetta anche per addensare salse e minestre.

Ed è proprio sul suo amido che vogliamo focalizzarci perché, se da una parte aiuta a modificare la consistenza delle pietanze, dall’altra conserva vere e proprie proprietà sgrassanti.

Il potere sgrassante dell’amido

Quando si pensa all’amido, la prima cosa che balza per la mente è un estratto di riso, pasta e patate, sicuramente valido nella fase di addensamento, ma non propriamente adatto a chi segue una dieta dimagrante. Questo è il pensiero comune, ma i più avezzi con i rimedi fai-da-te sapranno benissimo quanto questa sostanza densa e appiccicosa nasconda qualche piccolo potenziale in grado di darci una vera mano in casa.

L’amido di patate, in particolare, è ottimo per sgrassare grazie alla sua capacità di assorbire oli e grassi. Ha un potere pulente eccelso, sebbene non contenga agenti pulenti come i comuni detersivi sgrassanti. Questo avviene perché ha una struttura che trattiene l’acqua e, contemporaneamente, cattura le molecole grasse, come un tensioattivo naturale.

Non solo è efficace su superfici come vetri e metalli, ma è anche delicato quindi non rischia di danneggiare materiali più sensibili. Questo concetto rende la patata una valida alleata delle pulizie in tutta la casa. I suoi utilizzi? Molteplici.

Come pulire casa con mezza patata

Ebbene sì, per pulire casa può bastare mezza patata, che si presta bene per diverse funzioni, una diversa dall’altra. Dunque, per chi vuole risparmiare o, più banalmente, si vuole affacciare alla realtà dei rimedi naturali, questo tubero è in grado di dare molte soddisfazioni. Tagliandola a metà, di fatti, è in grado di pulire e lucidare stoviglie in acciaio, lavelli, sanitari e persino la doccia.

Non tutti lo sanno, ma oltre al potere sgrassante, in molti la utilizzano anche sui vetri per renderli lucidi e togliere gli aloni. Come? Basta tagliare una patata a metà, eventualmente inumidirla e passarla sulla zona interessata che andrà successivamente asciugata con un panno pulito. La cosa interessante è che, a differenza degli sgrassatori, l’amido non fa schiuma ed è molto più semplice da risciacquare, anzi, questo passaggio non sarà nemmeno necessario. Insomma, una valida alternativa da provare assolutamente.