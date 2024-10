Angoli della doccia: vuoi raggiungerli più facilmente ed eliminare tutto lo sporco? Devi provare subito il trucco della scopa

Il trucco della scopa per gli angoli della doccia è uno di quei sistemi che, una volta scoperti, è impossibile farne a meno.

Possiamo chiamarli banalmente ‘trucchi della nonna’, o sistemi ideati da qualcuno che, durante le operazioni quotidiane, ha cercato un modo per semplificare la vita quotidiana. In questo caso di pulizie si parla, specialmente, di quelle che dedichiamo al nostro bagno.

Il tempo si sà, non sembra mai bastare, e nel momento delle faccende domestiche è facile imbattersi in situazioni complesse, specialmente quando si tratta di dover pulire luoghi difficili del nostro box doccia. Se dapprima esistevano le vasche, più pratiche per certi versi, ad oggi a prendere voga nelle case sono state le docce, tanto comode a livello pratico, ma complesse nella loro pulizia.

Ed è qui che vogliamo arrivare, nel momento fatidico in cui ci rendiamo conto di quell’angolo del box doccia o del piatto che rimangono carichi di residui di sporco, sapone e calcare. Se la regola dell’olio di gomito ci ha un pò stancato, esiste un trucco semplice e veloce per rendere questo tipo di pulizia un momento meno stressante.

Come pulire il box doccia con il trucco della scopa

In una doccia standard, specialmente se si vive in un appartamento con un bagno di dimensioni ridotte, la pulizia diventa una vera impresa; uno stress evitabile con il solo supporto di una scopa.

Per iniziare, basta spruzzare il detergente scelto direttamente sugli angoli e sul piatto della doccia. Poi, con la scopa, si può massaggiare il prodotto in modo da garantire una distribuzione ottimale. Questo non solo velocizza il processo, ma aiuta anche a ottenere una pulizia più profonda, poiché si riesce a raggiungere quei punti difficili che normalmente richiederebbero l’uso di spugne o panni.

Dopo aver applicato il detergente, si potrà procedere al risciacquo senza difficoltà, semplicemente tirando via l’acqua insaponata con la scopa stessa. In questo processo, sarebbe meglio utilizzare una scopa a setole strette, così da raggiungere meglio ogni angolo, ed essere sicuri di rimuovere effettivamente lo sporco, specialmente in presenza di incrostazioni di calcare o di un piatto doccia ingiallito. Oltre a questo, a determinare il risultato è anche il detergente che si intende utilizzare.

Box doccia, i detergenti da utilizzare con il trucco della scopa

Visto e considerato che pulire la doccia è una sfida sempre ardua, oltre alla cara vecchia scopa, a venirci in supporto possono essere gli stessi detergenti. Esistono diversi componenti naturali che possono essere utilizzati in abbinamento a questo trucco, come il bicarbonato di sodio, l’aceto e il limone, che sono noti per le loro proprietà disinfettanti e smacchianti.

Se si preferiscono soluzioni chimiche, ci sono molti prodotti sul mercato progettati specificamente per la pulizia delle docce; ovviamente gli sgrassatori, la candeggina e gli anticalcare sono al primo posto.