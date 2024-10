Durante il mio viaggio a Napoli mi hanno fatto assaggiare la pasta e patate: in città preparano la migliore | I segreti della ricetta napoletana

La pasta e patate è un piatto tipico nostrano, ma la variante napoletana è la ricetta che da vita ad un mix di sapori unici e avvolgenti.

Quando si parla di pasta con le patate, è impossibile non pensare alla versione partenopea. Questo piatto, apparentemente semplice e piuttosto umile, conserva un sapore inconfondibile pronto a conquistare al primo assaggio. Lo saprà chi ha nonni di origine napoletana, ma anche chi per caso gli capita di imbattersi nell’assaggio di questa prelibatezza.

Uno dei punti forti della pasta con le patate napoletana è anche l’estrema semplicità nella preparazione e la sua base tutto sommato economica. Come la maggior parte delle ricette regionali, questa idea nasce dall’esigenza di piatti unici corroboranti e sostanziosi, ma comunque saporiti e ricchi di cultura culinaria.

Pasta e patate napoletana: i segreti di una ricetta che ha fatto storia

A differenza della pasta e patate classica, la variante partenopea è arricchita con del lardo che viene fatto soffriggere nella cipolla. A dare ancora più sapore però è il concentrato di pomodoro che, durante la bella stagione, viene sostituito con pomodorini freschi. Senza dimenticare l’ingrediente principale: la crosta di formaggio. Arrivati a questo punto è impossibile trattenere l’acquolina in bocca, motivo per cui non resta che esplorare la ricetta che vede 20 minuti nella preparazione e 50 minuti di cottura.

Ingredienti (per 4 persone):

Pasta Mista 320 gr

Patate 800 gr

Cipolle bianche 1

Lardo 150 gr

Concentrato di pomodoro 20 gr

Parmigiano Reggiano DOP la crosta q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pasta e patate napoletana: la preparazione

Prima di tutto, prendete una cipolla bianca e tritatela finemente. Mentre vi dedicate a questo, sminuzzate anche la crosta di Parmigiano e pelate le patate, tagliandole a cubetti di circa 1,5 cm. Passiamo ora al lardo: riducetelo in listarelle sottili. In una pentola capiente scaldate un generoso filo d’olio extravergine d’oliva e unite il lardo. Lasciate che il suo sapore si sprigioni a fuoco dolce, rosolando finché non diventa croccante. Quando il lardo è pronto, aggiungete la cipolla tritata e fate stufare per un paio di minuti. Se desiderate un tocco di freschezza, aggiungete del sedano.

A questo punto, è il momento di aggiungere le croste di Parmigiano e i cubetti di patate, che dovranno insaporirsi per un paio di minuti, mescolando bene. Versate un pò di concentrato di pomodoro e un litro d’acqua a temperatura ambiente. Un pizzico di sale non guasta! Coprite e lasciate cuocere per circa 30 minuti, dando qualche mescolata di tanto in tanto.

Quando il tempo è scaduto, buttate la pasta mista e continuate a mescolare. Questo è il trucco per permettere all’amido di fuoriuscire e alle patate di sfaldarsi, creando una cremosità irresistibile. Se la consistenza è troppo densa, aggiungete un pò d’acqua. Una volta cotta, servite la pasta e patate ben calda e godetevi il sapore autentico di Napoli.