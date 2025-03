Eurospin, il suo parmigiano reggiano è del colosso caseario italiano: a quel prezzo non lo vende a nessun’altro

Parmigiano reggiano, all’Eurospin conviene: ecco dove viene prodotto, si tratta di uno stabilimento d’eccellenza tutto italiano.

Sono ancora molti i pregiudizi negativi che circondano i prodotti alimentari che si trovano nei cosiddetti discount.

Eppure, non potrebbe esserci pensiero più sbagliato, visto che diversi prodotti in vendita sono realizzati da produttori d’eccezione.

Si tende ad acquistare un prodotto o un altro in base al marchio, ma sovente veniamo ingannati dal marketing.

Bisogna sempre informarsi sul contenuto del packaging: così potrai ottenere prodotti eccezionali a prezzi introvabili. Questo è quello che sta accadendo da Eurospin col parmigiano reggiano.

Sulla pasta o per l’aperitivo, il re parmigiano reggiano costa una miseria da Eurospin

I punti vendita Eurospin sono ormai diffusi in modo capillare anche sull’intero territorio nazionale italiano. Questa catena è diventata per molti un punto di riferimento per la spesa settimanale, grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo e alle offerte presenti sul volantino. Altri consumatori devono ancora acquisire una certa consapevolezza, invece, per quanto riguarda la scelta dei generi alimentari.

Troppo spesso, infatti, le nostre scelte sono ancora guidati da elementi contingenti come il packaging o la presunta qualità di un marchio. Non tutti sanno che il medesimo prodotto viene distribuito, talvolta, sotto brand diversi, magari meno conosciuti. Sta accadendo proprio questo da Eurospin con il marchio Le Nostre Stelle, facilmente riconoscibile grazie a un packaging pressoché unico. Ecco quanto costa e soprattutto da dove viene il parmigiano reggiano di questo marchio.

Non farti ingannare: il prodotto è lo stesso anche se la confezione è diversa (e cambia anche il prezzo…)

Molti dei prodotti Le nostre stelle sono realizzati da stabilimenti d’eccezione. Ad esempio, le confetture sono realizzate dalla azienda Orogel e il miele è realizzato da Alce Nero. Le paste fresche sono realizzate da pastifici noti, come la Emiliana Gourmet o il Pastificio Gaetarelli.

Anche il parmigiano reggiano 30 mesi del marchio è prodotto niente di meno che da Parmareggio ed è in vendita a un prezzo mai visto. Il Parmigiano reggiano, infatti, è una eccellenza tutta italiana, che, se acquistata sotto marchi considerati più prestigiosi rispetto a Le nostre stelle, può raggiungere un costo al chilo davvero stellare. Prima di scegliere quale prodotto acquistare, non farti influenzare dal marchio più del dovuto: leggi le etichette, controlla la provenienza del prodotto e i suoi valori nutrizionali per una corretta alimentazione.