Frigorifero, col raffreddamento termogalvanico ci faccio anche il riscaldamento: ora uso l’apparecchio come un inverter

Frigorifero, un utilizzo tutto nuovo rivoluzionerà la tua permanenza in casa: non servono altre pompe di calore, ti scalda lui.

Bolletta elettrica non ti temo: i ricercatori hanno trovato una soluzione ingegnosa che permette di risparmiare un pacco di soldi.

Per poter approfittare di questa invenzione, non proprio ortodossa, basta un frigorifero.

Ovviamente, questo deve avere delle particolari caratteristiche.

Ecco l’esperimento riuscito dei ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong a Wuhan, in Cina.

I ricercatori fanno ancora centro: così risparmi il 70% sulla bolletta

Sono diversi, nel mondo, i team di esperti e ricercatori che sono alla ricerca di soluzioni ingegnose per permettere di risparmiare risorse del pianeta e al contempo denaro degli utenti, e vivere comunque in modo confortevole. Prima dei ricercatori di Wuhan, infatti, anche un team spagnolo ha tentato di riciclare l’energia del frigorifero per il riscaldamento.

L’ultima innovazione, però, è proprio quella dei ricercatori cinesi, che prevede l’utilizzo di una particolare tecnologia che può essere applicata anche a un comune frigorifero. Si tratta della tecnologia termogalvanica, che permetterebbe di aumentare la potenza di raffreddamento del 70%. Le applicazioni di questa tecnologia sarebbero importanti per il risparmio energetico e per garantire un risparmio sulla bolletta elettrica. Ecco cosa hanno fatto i ricercatori di Wuhan: tutto è descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Joule.

Una tecnologia direttamente dalla Cina pone le basi per un risparmio pazzesco

La tecnologia della refrigerazione termogalvanica sfrutta reazioni chimiche reversibili per generare elettricità e, nel caso del frigorifero, dunque, raffreddare gli alimenti. Grazie all’inversione di questo processo, che di fatto trasforma il calore in elettricità, i ricercatori sono stati in grado di generare, grazie all’installazione di una sorgente elettrica esterna, generare un effetto rinfrescante. Grazie a questa tecnologia, la soluzione elettrolitica che circola nel circuito del frigorifero viene raffreddata e agisce sulla conservazione degli alimenti. Al contempo, il calore generato nella reazione opposta viene eliminato tramite un dissipatore di calore.

Questa tecnologia permette di aumentare del 70% la potenza del frigorifero, evitando di utilizzare una maggiore quantità di elettricità. Ci vorrà ancora del tempo perché la refrigerazione termogalvanica venga effettivamente applicata ai frigoriferi presenti sul mercato della vendita al dettaglio, ma questa scoperta porta altri risvolti. Infatti, è probabile che, ancora utilizzando la medesima tecnologia, sia possibile ricavare un equivalente di pompe di calore o termosifoni. Reinventando l’interno di un refrigeratore termogalvanico sarà possibile generare calore, ancora con impatto energetico ed economico drasticamente ridotto.