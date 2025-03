Autostrade, in vigore il nuovo limite di velocità a Pasqua: su quelle a 4 corsie sarà come a Indianapolis

A Pasqua cambia tutto, potrai sfrecciare in Autostrada verso il pranzo di famiglia: arrivi in tempo per la messa anche se parti in ritardo.

I limiti di velocità sulle strade dipendono da una serie di fattori, come tipologia di strada o di guidatore.

A questi si aggiungono anche parametri come tempo atmosferico e tipologia di veicolo.

Nello specifico, per quanto riguarda le autostrade, il limite cambia anche a seconda di un altro parametro specifico.

Si tratta di una caratteristica che si trova solamente in alcune autostrade e che permette un cambio sostanzioso del limite massimo.

Limiti di velocità, in Autostrada aumentano vertiginosamente se ti trovi qui

Per quanto riguarda le Autostrade in generale, il Codice della Strada impone un limite di velocità generico di 130 km orari. Nel caso in cui, però, vi siano pioggia o neve, il limite scende a 110 km orari; se, invece, si va incontro a nebbia fissa, allora bisognerà persino rispettare il massimo che corrisponde a soli 50 km orari. Questo, comunque, non vale per la totalità dei veicoli: alcuni, infatti, prevedono limiti di velocità più stringenti sia su strade che su autostrade.

Nello specifico, per quanto riguarda la percorrenza in autostrada, autovetture con rimorchi/caravan e autotreni non devono superare gli 80 km/h. Allo stesso modo, sulle autostrade le regole cambiano anche per i neopatentati: questi, infatti, non possono andare oltre i 100 km/h. Per le autostrade a tre corsie esiste anche una velocità minima, sotto la quale è illecito circolare: la terza e seconda corsia presentano un limite minimo che corrisponde rispettivamente a 90 e 60 km/h. Non finisce qui: ecco qual è il tipo di autostrada che prevede una importante deroga rispetto ai limiti di velocità.

A Pasqua vola verso le uova di cioccolato della nonna: su questa autostrada è legale

Andare a una velocità sostenuta in autostrada, come visto, è quasi obbligatorio. Anche quando si circola, comunque, su queste strade a percorrenza veloce, è bene sempre tenere un occhio alla velocità che si sta raggiungendo, visto che il limite sulla maggior parte delle Autostrade è di 130 km orari.

L’eccezione a questa regola è costituita dalle Autostrade a quattro corsie per senso di marcia, inclusa quella di emergenza. In questi casi, infatti, il limite di velocità si alza e raggiunge i 150 km, ben 20 in più rispetto al limite generalista autostradale. Insomma, ti basta contare le corsie per capire se puoi osare: quando rientri nei limiti di velocità, rimane importante tenere un comportamento lucido e attendo alla guida.