TV, tienila accesa solo questo numero di ore o aumenta del 45% il rischio demenza, da vecchio ti sgretola la memoria

Presta attenzione all’utilizzo che fai della tua televisione: un uso prolungato può danneggiarti, ecco perché.

La TV è uno degli elettrodomestici immancabili, all’interno di una casa. Solitamente, ce n’è una in cucina, una in soggiorno e una per ogni stanza da letto.

Molte, infatti, sono le persone che non riescono neanche a dormire senza il sottofondo della televisione. Questo dispositivo, però, alla lunga, può danneggiare la memoria.

Se superi il numero delle ore consigliabili, infatti, rischi di andare incontro a demenza. Anche se, al momento, ti sembra una cosa impossibile, gli effetti li vedrai a lungo termine. Scopriamone di più insieme.

Il parere degli esperti

Uno studio, condotto nel Regno Unito, su 400 mila persone, ha rivelato che guardare la TV per molte più ore di quelle consigliate, aumenta del 45% la possibilità di sviluppare una forma di demenza, con il tempo. Quando sarai anziano, dunque, tutti i danni di questo dispositivo faranno capolino nella tua testa, avranno un pessimo effetto sulla tua memoria, ma anche sulla qualità della vita in generale. La demenza, infatti, non è l’unica patologia che ha a che fare con un uso spropositato della televisione.

Difatti, si parla anche di ictus e Parkinson, per chi ha l’abitudine di trascorrere le giornate intere davanti al televisore. Certo, un po’ di sano relax non guasta mai, ma gli eccessi sono i cattivi nemici dell’equilibrio. E, senza equilibrio, nessuna cosa può funzionare alla perfezione. Non ci resta, dunque, che scoprire il numero di ore giornaliere da non superare.

Meno ore davanti alla TV, più qualità della vita

Se non vuoi rischiare di ritrovarti, da anziano, con una mente poco reattiva e con altri problemi di salute, probabilmente, dovresti prestare attenzione alla quantità di ore che, giorno dopo giorno, trascorri davanti alla TV. Lo studio ha rivelato che le ore che non dovrebbero essere superate sono pari a cinque.

Guardare la televisione per più di cinque ore vuol dire aumentare il rischio di sviluppare una forma di demenza del 45%. Un dato assolutamente rilevante e anche preoccupante, che dovrebbe farti aprire gli occhi su un’abitudine che abbiamo tutti, ma che non tutti sono in grado di gestire. Dall’altra parte, invece, pare che lo stesso effetto non sia dato dallo schermo del computer. Forse, perché il PC richiede un impegno mentale, cosa che non riguarda la TV.