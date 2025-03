Appartamenti 65 metri a 17.000€ da non ristrutturare, il governo caccia tutti in Spagna: “In Andalusia abbiamo bisogno di voi”

Il Governo chiede ai cittadini di trasferirsi in questo luogo magico dell’Andalusia: il piccolo borgo cerca nuovi talenti

L’Italia è un paese meraviglioso, apprezzato dal mondo intero per le tradizioni culinarie e per la cultura che viene tramandata nel corso delle generazioni.

Tuttavia, l’aumento dei costi della vita ed il crescente fenomeno della disoccupazione stanno spingendo migliaia di persone a trasferirsi in altre città.

Molti giovani laureati preferiscono migrare anche all’estero ed in località che offrono delle condizioni professionali più favorevoli.

La Spagna, ad esempio, non è solo una meta da visitare temporaneamente, ma rappresenta l’occasione di ripartire da zero.

Trasferirsi in Spagna: una località ricca di potenziale

La Spagna è una delle mete preferite da milioni di persone nel mondo per trascorrere delle vacanze rilassanti ed indimenticabili. Questa terra, però, è ricca di potenziale per chi cerca una migliore qualità di vita ed un mercato del lavoro in continua crescita.

Con l’aumento della disoccupazione nel Bel Paese, anche le autorità locali hanno consigliato ai cittadini di trasferirsi in una piccola località dell’Andalusia in grado di offrire stabilità a lungo termine e un’alta qualità della vita. Vediamo nel dettaglio cosa ha da offrire questo piccolo borgo spagnolo.

Il piccolo borgo spagnolo: tante opportunità di crescita

L’aumento della disoccupazione in Italia sta spingendo migliaia di cittadini a trasferirsi all’estero e cercare altrove la propria fortuna. Esistono molti luoghi in cui la qualità della vita è decisamente elevata e che offrono delle opportunità professionali da non sottovalutare. La Spagna è una delle destinazioni ideali per coloro che cercano un clima mite ed una vita rilassante. In particolare, c’è un piccolo borgo nei pressi di Huelva che accoglie sempre più visitatori italiani alla ricerca di una vita soddisfacente e rilassante. Il piccolo comune spagnolo si chiama Paymogo, situato in Andalusia al confine con il Portogallo.

Come riporta il sito web “huffingtonpost.es“, in questa località si sta attuando il progetto “Holapueblo“ che mira a combattere lo spopolamento attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Ci sono infatti delle importanti aziende che assumono personale e tra queste troviamo Ikea, Alma Natura, Redeia che ricercano residenti disposti a lavorare anche da remoto. Trasferendosi in questo comune non si ha solo l’occasione di ottenere un lavoro: moltissimi datori di lavoro sono prossimi alla pensione e cercano dei sostituti a cui affidare le posizioni vacanti. Inoltre, anche i prezzi d’acquisto degli immobili rendono il trasferimento piuttosto conveniente. Si può acquistare una villa con tre camere da letto di 65 metri quadrati a partire da circa 17.800 euro.