Bancomat anti-saccheggio, usa solo questi: la banca non lo dice mai, risparmi un mare di soldi a prelievo

Per prelevare denaro utilizza solo questi sportelli: sono più sicuri e non cadrai nella trappola dei malintenzionati

Gli sportelli dei bancomat sono da sempre il principale obiettivo dei truffatori, i quali escogitano ogni possibile strategia per derubare le povere vittime.

Con l’innovazione tecnologica, le metodologie utilizzate dai criminali sono sempre più sofisticate e contrastarle risulta più complesso.

Gran parte delle frodi avvengono per rubare informazioni sensibili ed il denaro dalle carte di credito. Per tale ragione è essenziale adottare tutte le precauzioni per difendersi.

Generalmente ci si limita a coprire il PIN quando viene digitato allo sportello del bancomat, ma questa strategia potrebbe non essere sufficiente.

La truffa che ti svuota il conto corrente

I malviventi utilizzano strategie sempre più innovative per manipolare gli sportelli del bancomat e derubare le vittime che utilizzano questi dispositivi per prelevare denaro contante. Per non cascare nella truffa non è sufficiente coprire i tasti quando si digita il Pin poichè spesso le strategie criminali sono differenti.

Tra i tentativi di frode che maggiormente preoccupano c’è lo skimming. Questa tecnica consente ai truffatori di impossessarsi di dati bancari senza che la vittima se ne renda conto. Solitamente installano clandestinamente degli strumenti vicino al bancomat per spiare i movimenti degli utenti.

Usa solo questo bancomat ed eviterai la truffa

Lo skimming è una tecnica di frode che sta spopolando ed ha l’obiettivo di estorcere informazioni sensibili ad insaputa delle vittime. I malviventi tendono a copiare i dati attraverso dei dispositivi installati illecitamente sul bancomat: ad esempio, utilizzano telecamere nascoste, tastiere finte che registrano il pin. Una volta ottenute le informazioni necessarie, clonano la carta di credito e la utilizzano per rubare il denaro o per gli acquisti online finché la vittima non se ne rende conto. E’ necessario prestare molta attenzione quando si preleva dal bancomat ed è opportuno notare se c’è qualcosa di insolito.

Una tastiera che non si adatta allo sportello, slot allentati o dispositivi sporgenti sono dei campanelli d’allarme da non sottovalutare. Come riporta il sito web “eldebate.com“, esistono però delle strategie per difendersi ed evitare di essere derubati. In primo luogo, se si notano situazioni insolite, è preferibile cambiare sportello. Ad esempio si possono utilizzare i bancomat posizionati all’interno della banca. Un’altra soluzione consiste nell’uso di carte dotate di chip EMV e tecnologia NFC, ovvero il sistema contactless che evita la banda magnetica sfruttata solitamente dai criminali. Inoltre, si possono attivare degli alert sull’app della banca per non perdere mai di vista i movimenti e le transazioni anomale.