Autostrade, “Ho trovato un passaggio libero e mi sono infilato”: la manovra da 8.000€ che ti massacra al casello

La riforma del Codice della Strada fa ancora parlare di sé nonostante siano ormai passate diverse settimane dalla sua applicazione.

Controlli più intensi e multe più salate sono le caratteristiche delle modifiche apportate.

La sicurezza stradale è un tema centrale nella discussione pubblica.

Le vittime della strada presentano ogni anno un bilancio terrificante. Non a caso se fai questa particolare manovra la multa può arrivare a 8.000 euro.

Sono molti i comportamenti alla guida che costituiscono o sfociano in gravi illeciti. Questi possono portare anche alla morte, propria o di altre persone che popolano la strada. Per questo motivo è importante che vi sia una certa severità anche nel corrispettivo in denaro o nelle conseguenze come la perdita di punti o il ritiro della patente. Una multa cospicua, infatti, funge spesso da deterrente rispetto a comportamenti avventati.

Alla base di una guida virtuosa c’è, indubbiamente, l’obbligo di essere in forma e di non aver assunto sostanze che possano alterare la propria percezione e rallentare i riflessi. Per quanto venga spacciata come un’attività semplice e automatica, guidare richiede una buona dose di attenzione e una certa competenza. Multe salate, ad esempio, vengono emesse nel caso in cui si verifichi la guida contromano. Le infrazioni che vedono multe più alte, in genere, però, sono quelle che avvengono in Autostrada, dove la velocità richiesta impone una attenzione ancora maggiore.

Come già detto, la guida contromano prevede sanzioni salate anche quando eseguita su strade comuni. Quando, però, questo accade in Autostrada, allora sono davvero dolori. A comprendere maggiormente l’entità di questo problema, che potrebbe sembrare trascurabile, ci sono i dati ottenuti dall’Osservatorio ASAPS. Entrare in contromano in Autostrada, o percorrere tratti in senso contrario, accade molto più spesso di quanto si pensa.

Talvolta, ad esempio, al casello autostradale possiamo trovare barriere di plastica e non veri e propri spartitraffico. Questo particolare potrebbe causare maggiore confusione in chi sia particolarmente distratto alla guida oppure in chi abbia assunto alcool o sostanze stupefacenti. Sono principalmente questi ultimi, infatti, che vengono ritrovati a guidare contromano in Autostrada. L’Osservatorio ASAPS ha segnalato, nel 2022, ben 101 casi del genere, che hanno causato 22 morti e 174 feriti. Chi viene beccato a guidare contromano in Autostrada dovrà pagare una multa il cui importo si colloca tra i 2.046 a 8.186 euro, subire la decurtazione di 10 punti dalla patente, la revoca della stessa, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.