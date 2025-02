Fondi del caffè, non buttarli mai: ora vai a rivenderli alle imprese edili | Pagano una favola per averli

I fondi del caffè sono un’importante risorsa. Non ti conviene per niente buttarli via: ti dico cosa farci per diventare ricco.

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo, con abitudini che variano notevolmente da paese a paese. In Italia il caffè è un rito sociale, spesso consumato velocemente al bar. Talvolta, invece, è proprio il nocciolo di una serata, che si consuma attorno al tavolino di un bar e un posacenere.

Negli Stati Uniti prevalgono le grandi tazze di caffè filtrato, con annesse le catene multinazionali di Starbucks e simili, che ti consentono di scegliere tra numerose pluralità di caffè. Mentre in Turchia il caffè viene preparato con un metodo tradizionale che lascia i fondi nella tazza.

Alcune persone ne bevono molte tazze al giorno, altre lo consumano solo occasionalmente, ma tutti concordano su un punto. Il caffè è legato a momenti di pausa, riflessione e convivialità, ed è spesso un elemento imprescindibile della routine quotidiana. Anche se crea un po’ di dipendenza.

I diversi tipi di caffè

Le differenze pratiche nella preparazione del caffè sono numerose. La moka è diffusa nelle case italiane, offrendo un gusto intenso e un aroma deciso. Le cialde e le capsule hanno invece rivoluzionato il consumo domestico, garantendo rapidità e pulizia a scapito dell’autenticità del sapore. Questa soluzione è spesso criticata poiché poco sostenibile a livello ambientale.

Le macchine da bar, invece, producono un espresso con crema densa e persistente, considerato da molti il metodo migliore. Altri metodi includono il caffè americano con filtro, la french press e il cold brew, ognuno con caratteristiche distintive in termini di gusto e preparazione. Ma che fare dei fondi di caffè?

Non buttare i fondi di caffè

Lasexta.com ne ha parlato diffusamente. I fondi di caffè, spesso gettati via, possono invece essere riutilizzati in modi sorprendenti. Oltre a essere impiegati nella skincare come esfoliante naturale, hanno trovato una nuova applicazione nell’industria edile. Un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto che i fondi di caffè carbonizzati, aggiunti al calcestruzzo, ne aumentano la resistenza del 30%.

Ogni anno vengono prodotti infatti 10 miliardi di chilogrammi di rifiuti di caffè, che finiscono perlopiù nelle discariche, contribuendo alle emissioni di gas serra. La loro valorizzazione nel settore delle costruzioni non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre un’alternativa sostenibile alla sabbia naturale, la cui estrazione ha effetti negativi sugli ecosistemi fluviali. Questa innovazione potrebbe ridisegnare il futuro dell’edilizia e della gestione dei rifiuti organici. E tu potresti farci qualche soldo.