Oroscopo fino al 23 febbraio: 2 segni fortunatissimi e innamoratissimi | Se sono in coppia, non ce n’é per nessuno

Il mese di febbraio è scoppiettante per questi due segni: vieni a scoprire di chi si tratta e vediamo insieme quali novità li attendono.

Siamo solo al secondo mese del 2025, ma sembra che questo nuovo anno sia iniziato da molto più tempo. Forse, è perché stai vivendo i giorni intensamente o, forse, è perché stai aspettando qualcosa o qualcuno che dia una svolta alla tua vita.

Se sei la classica persona che, senza leggere l’oroscopo non esce nemmeno di casa, ti farà piacere sapere che, fino al 23 febbraio, ci sono due segni che godranno del massimo della fortuna e dell’amore.

Vieni a scoprire di chi si tratta. Il loro mese sarà talmente tanto sbalorditivo che, se dovessero essere in coppia, farebbero scintille. Ecco di chi stiamo parlando.

Le previsioni per la fine del mese

Gli ultimi giorni di febbraio saranno una giostra di emozioni, specie per alcuni segni. C’è chi sarà più fortunato di altri e chi avrà tantissime occasioni per poter sfruttare le stelle a suo favore ma, in particolare, ci sono due segni che brillano più degli altri. Si sa, però, che per uno che sale, ce n’è sempre un altro che scende. Qualcuno, infatti, dovrà accontentarsi degli ultimi posti, con la speranza che marzo abbia in serbo per loro giorni migliori.

In fondo alla classifica troviamo la Bilancia e il Capricorno. Due segni dalle caratteristiche completamente opposte, ma che dovranno condividere una settimana alquanto pesante e ostica. La Bilancia sembra abbia messo in pausa il cuore e pare si stia concentrando solo su se stessa, mentre il Capricorno non riesce ad ascoltare i consigli di chi gli vuole bene e continua, imperterrito, ad affrontare le situazioni con i tappi alle orecchie e le braccia conserte. Fortunatamente, però, la fine di febbraio non è così terribile per tutti. Ecco i segni che potranno gioire.

La fortuna è dalla tua parte

Scalando le vette dalla classifica dell’oroscopo, per i giorni che vanno dal 17 al 23 febbraio, scopriamo che il secondo posto è ricoperto dall’Acquario. Il suo buon umore e la sua leggerezza gli permettono di superare qualunque cosa. Basta un sorriso per addolcire le difficoltà e renderle meno sgradevoli. Pare che l’universo sia pronto a riconoscere tutta la positività di questo segno, premiandolo con una valanga di amore.

Al primo posto, invece, troviamo il Leone. Forte e temerario, questo segno è pronto a vivere dei giorni in cui amore ed energia vanno a braccetto. Sentirà la necessità di ricevere, ma vorrà anche dare, perché la vita è un perfetto equilibrio e questo, il Leone, lo ha imparato bene. Immagina se questi due segni, Acquario e Leone, formassero una coppia. Siamo certi che in questa settimana avrebbero delle giornate indimenticabili, ricche di sorprese e di soddisfazione. Nel caso in cui tu fossi single, sei sempre in tempo per trovare la tua metà della mela, buttando un occhio alle previsioni delle stelle.