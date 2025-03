Forno, da quando lo uso senza spina spinge che è una favola: distruggi la bolletta con il trucco che insegnano all’alberghiero

Con questo semplice trucchetto potrai risparmiare sulla bolletta senza rinunciare al forno: il consiglio dell’esperta

Le bollette in costante aumento continuano ad essere uno dei peggiori incubi di gran parte delle famiglie italiane ed è necessario trovare delle strategie per risparmiare.

Gli elettrodomestici rappresentano la principale fonte di consumo energetico ed è indispensabile ottimizzare l’uso di questi dispositivi.

Il forno è sicuramente uno degli strumenti maggiormente utilizzati e a cui non si può rinunciare per preparare delle prelibatezze sane ed equilibrate.

Il suo frequente e prolungato utilizzo incide sui costi mensili, soprattutto quando raggiunge le alte temperature.

Il segreto dell’esperta: sfrutta il calore e risparmia in bolletta

Gli elettrodomestici sono i principali responsabili dei consumi di energia ed incidono direttamente sui costi della bolletta. Adottare delle strategie per risparmiare e per evitare gli sprechi è diventato indispensabile per migliaia di famiglie italiane.

Uno dei metodi che consente un grande risparmio consiste nell’utilizzo del forno spento. Con questa semplice strategia non solo si riducono drasticamente i costi mensili, ma si possono preparare delle ricette ugualmente perfette e saporite. Vediamo nel dettaglio come funziona il trucchetto svelato dall’esperta.

Utilizza il forno senza spina: il risparmio è assicurato

Cuocere le pietanze in un forno spento è la soluzione ideale per ottenere delle bontà culinarie senza dover spendere una fortuna. Il trucchetto furbo, come riporta il sito web “fattoincasadabenedetta.it“, consiste nel sfruttare il calore che rimane intrappolato nel forno in modo da ridurre i tempi di cottura e ottenere un risultato uniforme. L’esperta culinaria consiglia di accendere il forno alla temperatura indicata dalla ricetta per poi spegnerlo qualche minuto prima del tempo totale di cottura indicato. La pietanza deve restare in forno anche se l’elettrodomestico è spento in modo da poter beneficiare del calore rimasto intrappolato.

Tuttavia, esistono dei piccoli accorgimenti da mettere in pratica affinché il metodo funzioni. E’ fondamentale organizzare le cotture in modo consecutivo, ovvero sfruttando il calore del forno per cuocere più di una pietanza. Inoltre, per ottenere una cottura uniforme, bisogna impostare la modalità ventilata in modo da ridurre i tempi e abbassare i consumi fino al 33%. Durante la cottura, evitiamo di aprire ripetutamente il forno poichè questa azione potrebbe allungare i tempi di cottura a causa della dispersione dell’aria. Adottando queste semplici strategie è possibile preparare delle ricette gustose senza dover consumare tanta energia. Si possono realizzare moltissime bontà con la tecnica del forno spento come le verdure ripiene, l’arrosto di carne, le torte salate o i ciambelloni.