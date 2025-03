Smartphone, disattiva sempre questo pulsante quando esci di casa: stai regalando i tuoi dati a destra e a manca

Con questa funzionalità si impossessano di tutti i tuoi dati: disattivala subito e non mettere a rischio la tua sicurezza

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile nella vita di tutti i giorni poichè non solo facilita le interazioni, ma è in grado di semplificare moltissime attività.

In passato, questi dispositivi venivano utilizzati esclusivamente per chiamare o inviare messaggi. Oggi, però, sono in grado di sostituire i pc portatili.

Offrono una vasta gamma di applicazioni per risolvere qualunque problema della quotidianità e farne a meno è quasi impossibile.

Se da un lato i dispositivi mobili hanno semplificato le azioni quotidiane, dall’altro le minacce sulla sicurezza diventano sempre più pericolose.

Dipendenza da smartphone e rischi per la sicurezza

Al giorno d’oggi siamo totalmente dipendenti dal nostro smartphone ed è impossibile poter rinunciare alla comodità delle sue numerose funzionalità. Di conseguenza, sono aumentati anche i tentativi di frode da parte degli hacker che cercano di impossessarsi dei dati personali.

Secondo un’indagine della società di sicurezza informatica ESET, come riporta il sito web “larazon.es“, lo scorso anno è stato registrato un aumento del 335% delle truffe online per ingannare gli utenti tramite i dispositivi mobili. Per tale ragione, è opportuno adottare ogni strategia per difendersi adeguatamente.

Disattiva questo pulsante dallo smartphone: proteggi la tua privacy

Con l’innovazione tecnologica e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale, i truffatori adottano delle strategie più sofisticate per derubare le proprie vittime. Al tempo stesso, anche per le autorità risulta complesso contrastare questo fenomeno. Ognuno di noi, infatti, dovrebbe adottare le giuste precauzioni per proteggere i dati sensibili presenti sui dispositivi mobili. I malviventi conoscono bene la dipendenza che gli utenti nutrono nei confronti del proprio smartphone e fanno leva proprio su questa debolezza per mettere in atto le azioni criminali. Adottano, infatti, delle strategie in grado di raggirare i classici sistemi di sicurezza di Android e IOS.

Come riporta il sito web “larazon.es“, il pericolo non è limitato alle applicazioni utilizzate dallo smartphone, ma dipende anche dalla modalità con cui i dispositivi si connettono alla rete Internet. Il Wi-Fi rappresenta il principale pericolo per il furto delle informazioni, soprattutto se il dispositivo dispone della connessione automatica. Il telefono potrebbe collegarsi alle reti libere, ma alcune di queste sono create appositamente dai malviventi per impossessarsi dei dati sensibili o delle credenziali bancarie. Per proteggersi dagli attacchi informatici, è fondamentale disattivare la connessione automatica del Wifi e fidarsi solo delle reti conosciute ed affidabili.