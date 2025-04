Frigorifero, buttalo subito: il Regolamento 1060/2010 della Commissione Europea è tassativo, anche il tuo non è a norma | Partono i controlli

Occhio al tuo frigorifero: dopo i controlli della Commissione Europea, anche il tuo rischia grosso: scopriamo insieme il perché.

Il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici che è assolutamente indispensabile, all’interno di una casa. Questo, infatti, è utile a conservare gli alimenti e a preservarne la durata.

Ogni cucina ne ha uno. Che sia a incasso oppure no, il frigorifero non può mancare. Negli ultimi anni, hanno prodotto dei modelli davvero stupefacenti, belli esteticamente e funzionali, dal punto di vista tecnico.

Occhio, però, perché la Commissione Europea ha fatto partire dei controlli. Il regolamento 1060/2010 potrebbe costringerti a sbarazzarti del tuo frigorifero. Ecco di cosa si tratta.

I segreti per sfruttare il frigo nel modo giusto

Il frigorifero è un elettrodomestico che è sempre in funzione. Per questo, non c’è da stupirsi se i suoi consumi sono alquanto elevati e significativi, in bolletta. Per evitare che sia davvero troppo dispendioso, dovresti cercare di posizionare il frigo lontano dalle fonti di calore, come quella del forno. Questo, infatti, non farà altro che alzare la temperatura all’interno dell’apparecchio, costringendolo a lavorare di più e, di conseguenza, a consumare di più.

Inoltre, impara a sistemare gli alimenti nel giusto ordine, così da mantenere integra anche la loro qualità, per un tempo maggiore. Con qualche piccolo accorgimento, vedrai i consumi ridursi e le bollette scendere. Il problema, però, riguarda sempre il regolamento 1060/2010, indetto dalla Commissione Europea. Secondo tale norma, tutti coloro che possiedono un frigorifero devono prestare molta attenzione e verificare se sia tutto in regola. In caso contrario, faresti meglio a buttare via il tuo elettrodomestico.

Il regolamento 1060/2010

Tale regolamento si esprime in merito alla temperatura del frigorifero. Questa è importantissima, affinché gli alimenti si mantengano alla perfezione. La Commissione Europea, dunque, prevede che i frigoriferi abbiano una temperatura di conservazione media minore o pari a 5 gradi, per la conservazione del cibo fresco. Ciò, però, non avviene sempre ed è per tale ragione che sono scattati i controlli. Nel 2012, l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha condotto un’indagine, dalla quale è risultato che ben 116 famiglie avevano un frigo con una temperatura che sfiorava i 7 gradi. Dieci anni dopo, l’indagine è stata ripetuta e il risultato non è cambiato.

Addirittura, il 30% degli apparecchi superava persino i 7 gradi e alcuni anche i 12. Temperature incredibili, se pensiamo che il frigo, a parte il congelatore, dovrebbe essere il dispositivo più freddo. Questo nasce per conservare e preservare gli alimenti, ma quando la sua temperatura non è regolata nel modo corretto, è inutile anche tenere in considerazione la data di scadenza. Purtroppo, non tutti sanno che il valore, riportato sulla manopola del termostato all’interno del frigorifero, non corrisponde sempre ai gradi centigradi effettivi. Per non sbagliare, dunque, dovresti munirti di un termometro apposito. Sono state interpellate le grandi case di produzione di elettrodomestici, proprio per avere un riscontro al riguardo e per chiedere loro di introdurre un termometro, nei loro apparecchi. Alcune, però, non ne hanno voluto che sapere. Se anche tu temi che il tuo frigorifero non refrigeri come dovrebbe, non perdere altro tempo e buttalo via.