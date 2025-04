Parabrezza, strofina mezza cipolla sul vetro e non fai più incidenti I Il trucco dei piloti per una guida sicura

Finalmente il trucco definitivo per evitare incidenti autostradali. Incredibile, lo usano anche i professionisti.

Lezioni di teoria, quiz a crocette, video degli incidenti anni ’90 che sembrano usciti da un VHS sbiadito: la scuola guida è una tappa obbligata che ci insegna le basi della sopravvivenza su strada. Non si esce da lì piloti, ma almeno ci portiamo a casa due o tre trucchetti utili.

Ad esempio, tenere le mani a ore 10:10, controllare gli specchietti ogni tot secondi e soprattutto, occhio all’angolo cieco. Ci dicono di non frenare in curva, di scalare le marce con delicatezza, di non piantare la faccia sul volante quando si imposta una rotonda.

Sono cose che sembrano banali, ma che ci salvano la vita quando ci troviamo in mezzo al traffico di una città qualsiasi, tra clacson impazziti e precedenze ignorate. In un mondo perfetto, tutti ricorderebbero le regole del buon guidatore. Nella realtà, invece, ci si improvvisa piloti quando serve, e spesso la sicurezza finisce in fondo alla lista.

Le auto moderne

Fortuna che le auto di oggi ci aiutano parecchio. Se prima c’erano solo frizione e sudore, ora ci sono cambi automatici, sterzi assistiti, sensori di parcheggio che sembrano radar militari e persino sistemi che frenano da soli in caso di emergenza.

Parcheggiare non è più un incubo, e i display digitali ci dicono tutto: dalla pressione delle gomme a quando è ora di bere un caffè. Non è solo comfort, è anche sicurezza passiva che lavora in background. Ma nonostante tutta questa tecnologia, certi problemi restano.

Il trucco della cipolla

Express.co.uk ha diffuso le informazioni. Una delle cause più banali ma pericolose degli incidenti stradali è la ridotta visibilità, soprattutto d’inverno. Appannamento, gelo, condensa: il parabrezza diventa un muro opaco che rende impossibile guidare in sicurezza. E qui entra in scena uno dei rimedi più inaspettati ma virali del web: strofinare una cipolla sul vetro dell’auto.

Secondo gli esperti di Lotus Car Rental, passare una cipolla o una patata sul parabrezza creerebbe una patina protettiva che impedisce al ghiaccio e alla condensa di formarsi. Gli zuccheri contenuti in queste verdure si depositano sul vetro e creano una barriera che scioglie il gelo non appena inizia a formarsi. È vero: non è la soluzione definitiva, ma per chi non ha voglia di grattare il ghiaccio tutte le mattine o aspettare mezz’ora con l’aria calda sparata a palla, questa può essere una bella scorciatoia.