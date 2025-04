Caffè, se lo bevi a quest’ora fa malissimo: i medici lo hanno chiaro, “Spappola il cervello”

Se tendi a bere il caffè a quest’ora della giornata rischi davvero grosso per la tua salute: ecco il motivo, i dettagli e le curiosità

Uno degli alleati perfetti per dare la carica durante la giornata è proprio l’amico di moltissimi dei nostri carissimi lettori: stiamo parlando del caffè. Come descritto da diverse testate, il caffè è un potente alleato del benessere, in quanto accelera il metabolismo, ci da la giusta carica ma andrebbe evitato in alcune occasioni e in determinati orari: andiamo a vedere cosa dicono gli esperti a riguardo.

Ogni mattina, prima di fare colazione, bere una tazza di caffè è quasi d’obbligo perché ci permette di essere pronti nell’affrontare la giornata con la giusta carica e non facendoci prendere dalla negatività di rimanere costantemente nel letto. E’ bene, però, sapere che per alcuni individui questa bevanda sarebbe sconsigliabile perché oltre agli effetti benefici, ha anche degli effetti collaterali finendo per essere poco adatta a queste categorie di persone.

Ad esempio, se ti stai chiedendo quando potrebbe essere poco adatto, una di queste cause è se soffri di acidità di stomaco, reflusso gastroesofageo, nausea e bruciore, fino ad arrivare a chi soffre di gastrite e ulcera e sarebbe meglio evitare anche quello decaffeinato. Però se i sintomi non sono gravi, potrai bere solo una tazza di caffè espresso, poiché un tempo più rapido riduce l’acidità di cui potreste soffrire.

Andiamo a vedere, inoltre, quando secondo gli esperti è sconsigliato bere il caffè durante questa parte della giornata: ecco i dettagli e le curiosità a riguardo.

Caffè, ecco quando è meglio evitarlo: il consiglio dell’esperto

Molto spesso la colazione risulta essere un momento di pace e di riflessione e, proprio per questo, si tende a ricaricare l’energia con una bella tazza di caffè che potrebbe fare la differenza. Il suo consumo può migliorare le prestazione fisiche fornendo energia extra, cosa di cui ognuno di noi ha bisogno per affrontare la giornata.

E’ bene dirvi che bere il caffè a stomaco vuoto non sarebbe una scelta saggia, pertanto la coach Mel Robbins, durante il suo podcast The Mel Robbins Podcast, ha svelato cosa fare prima di bere un caffè a stomaco vuoto. Ella ha dichiarato: “Correre al bar e ordinare un ottimo caffè solo perché sei stanco, non è la cosa migliore per te. Voglio che tu beva un bicchiere d’acqua prima di bere un caffè o un tè”.

Ecco perché bere un bicchiere d’acqua prima del caffé

Secondo l’esperta, bere un bicchiere d’acqua prima del caffè è utile per non far aumentare i livelli di cortisolo nel sangue, aumentando stress e ansia.

L’esperto ha concluso: “Ritarda l’assunzione di caffeina per almeno un’ora e vedi cosa succede”. Lo studio ha concluso che bere il caffè al mattino , purché non sia a digiuno, riduce il rischio di morte per malattie cardiovascolari.