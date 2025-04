Lavoro, se vuoi metterti a posto per sempre fai domanda qui: in questo settore cercano sempre e pagano una favola

Se sei in cerca di un nuovo lavoro e vuoi sistemarti per la vita fai domanda in questo settore: ecco tutti i dettagli

Molto spesso, alcuni dei nostri utenti che ci seguono costantemente, ci chiedono spesso come sarebbe la vita se si avesse un lavoro a tempo indeterminato che ci permetterebbe una certa stabilità e che comporterebbe un lusso che in pochissimi potrebbero permettersi. Se sei in cerca di un lavoro del genere, sei sulla strada giusta: in questo articolo ti parleremo di una opportunità imperdibile che non puoi farti scappare, ecco i dettagli.

Il mondo del lavoro corre sempre più velocemente, soprattutto per l’era della tecnologia che avanza e che è sempre più raffinata e potrebbe comportare diversi problemi nella sicurezza. Proprio per questo, si è sempre in costante ricerca del lavoro e di approfondimento soprattutto su temi del genere che non metterebbero a rischio la nostra tranquillità.

Se sei una persona ambiziosa, dopo aver studiato e approfondito alcuni temi come quello della tecnologia e della sicurezza, puoi ambire a questo nuovo concorso che ti permette di raggiungere la sicurezza che hai sognato sin da bambino, così come la remunerazione.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo a cosa ci stiamo riferendo e quali sono i punti di forza da tenere sempre in alto: ecco i dettagli e le curiosità annesse.

Nuovo super posto di lavoro: ecco i dettagli e le curiosità

Non tutti lo sanno ma se sei un esperto di tecnologia ma anche di sicurezza nel mondo del web, cosa che moltissimi dei nostri utenti studiano e si specializzano, potresti ambire a candidarti ad un nuovo concorso lanciato proprio dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) che punta sull’assunzione di personale con orientamento archivistico e per la prevenzione e gestione di incidenti informatici.

I profili ricercati, inoltre, sono due: 6 unità con orientamento archivistico, per agevolare la gestione dei crescenti flussi documentali relativi al recepimento della normativa NIS2, e 18 con esperienza in “cyber security triage operator” o “digital forensic and incident response specialist”. In tutto queste posizioni sono 24 che verranno assunti a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Puoi candidarti alla posizione per un solo profilo attraverso la procedura online di InPA e autenticandosi con l’identità digitale e hai tempo sino alle ore 18.00del 30 Aprile 2025.

Circa i requisiti, questi devono essere necessariamente: diploma di laurea triennale conseguito con un punteggio minimo di 105/110, mentre per la posizione di “cyber Security triage operator” o “digital forensic and incident response specialist” basta un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.