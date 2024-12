Gamberi, pulirli è sempre complicato e servono delle ore: non se metti in pratica il trucco degli chef | Puliti in meno di un minuto

Con questi semplici passaggi, pulire i gamberi sarà semplicissimo: i consigli degli esperti funzionano davvero

Le festività sono ormai alle porte e migliaia di persone stanno già preparando il menù per il cenone ed il pranzo di Natale da condividere con i propri cari.

Le pietanze a base di pesce rappresentano la tradizione della gastronomia nazionale e grandi protagonisti di questo periodo sono certamente i gamberi.

La loro versatilità in cucina è uno degli elementi più apprezzati: sono ideali da assaporare crudi o possono essere utilizzati per realizzare antipasti e primi piatti indimenticabili.

Accompagnati da un buon calice di vino possono essere la soluzione per un pranzo gustoso e delicato.

Pulire i gamberi può essere complicato

Preparare un pranzo a base di gamberi può essere la soluzione ideale per mantenersi leggeri pur non rinunciando al sapore delicato e prelibato. Grazie alla loro versatilità, questi crostacei si prestano per moltissime ricette ma pulirli può essere un’impresa quasi impossibile.

È essenziale rimuovere delicatamente lo scheletro per non rovinare la loro polpa ed il procedimento richiede moltissima pazienza e manualità. Tuttavia, esiste un modo per pulirli in pochissimo tempo e basterà seguire alcuni passaggi consigliati dalla maggior parte degli chef.

Il trucco per pulire i gamberi

Pulire i gamberi non è affatto semplice ed il procedimento può risultare davvero lungo e complicato. I gamberi possono essere acquistati già puliti, ma i prezzi sono decisamente più elevati. Per tale ragione gli esperti consigliano di comprarli interi. Oltre ad essere decisamente più economici, gli scarti dei gamberi possono trasformarsi in un ingrediente prelibato.

Dunque per pulire i gamberi basta solo un pò di pratica e gli esperti consigliano dei metodi per rimuovere lo scheletro in pochissimi minuti. Come riporta l’account @chefincamicia su YouTube, per pulire i gamberi è necessario partire dalla testa che deve essere staccata facendo una leggera rotazione. Il secondo passaggio consiste nel rimuovere tutte le gambe del crostaceo e procedere lentamente ad eliminare gli anelli del carapace.

In questo caso non è necessario procedere velocemente e con la giusta attenzione si potrà rimuovere lo scheletro senza danneggiare la polpa. L’ultimo passaggio consiste nel rimuovere il filo intestinale: quando arrivate alla coda, è consigliabile fare una leggera pressione e tirare delicatamente il filo. Per i meno esperti, si può utilizzare uno stuzzicadenti per estrarre il filo intestinale senza rovinare la coda del gambero.