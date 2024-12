Cacao amaro, da ingrediente per i dolci ad alleato per la salute: pochi cucchiaini per combattere la cattiva digestione

Vieni a scoprire in che modo un ingrediente così usato in cucina, può diventare un alleato per la salute: ecco cosa farne del cacao amaro.

Spesso e volentieri, all’interno della nostra dispensa, abbiamo così tanti ingredienti e alimenti da non sapere neanche cosa farne. Ciò accade perché acquistiamo qualcosa al momento, per capriccio o per voglia, e poi finiamo per abbandonarla in qualche meandro della nostra cucina.

Il cacao amaro, per chi non è solito fare dolci, può essere uno di questi. In realtà, questo ingrediente può essere consumato in tantissimi modi, grazie a delle ricette originali e golose. C’è chi lo utilizza nelle torte, chi nei pancake o nei muffin. Insomma, in qualunque modo venga utilizzato, il cacao amaro dà un tocco personale al piatto e aggiunge quella nota di sapore in più.

Ma, se sei una persona che non ama molto mettersi con le mani in pasta e ti ritrovi una confezione di cacao in dispensa, non gettarla via. Forse, non sai che questo è un ottimo alleato per la tua salute. Con pochi cucchiaini, riuscirai a contrastare la cattiva digestione. Scopriamo insieme come fare.

Torna di moda il benessere

Consumare pochi cucchiaini di cacao amaro, in abbinamento a un’altra sostanza che ti sveleremo a breve, è una moda che risale agli anni Ottanta e che, ora, sta tornando di moda, grazie ai tormentoni su TikTok e Instagram. Molte influencer, infatti, stanno mostrando i benefici di questo ingrediente, ricco di flavonoidi, che lo rendono un perfetto antiossidante. Inoltre, rallenta l’invecchiamento cellulare, protegge l’organismo dall’azione dei radicali liberi e abbassa la pressione arteriosa.

Sappiamo tutti, poi, che il cacao agisce in maniera benefica anche sul nostro umore, in quanto rilascia una sostanza chiamata serotonina, che è conosciuto come l’ormone del buonumore. Infine, è anche una fonte preziosa di magnesio, potassio e ferro, nutrienti fondamentali per l’organismo. Ma, qual è il modo corretto per assumere cacao amaro, se non attraverso i dolci? È molto più semplice di quello che sembra, perché ti basterà sciogliere circa 5 grammi di cacao, più o meno tre cucchiaini, in acqua calda.

Verrà fuori una bevanda leggera, da consumare come spuntino, ideale anche per chi è attento alla linea, perché conterrà circa 20 kcal. Uno dei punti di forza di questa soluzione è il miglioramento della digestione. Vediamo in che modo il cacao influisce anche sul benessere microbiota intestinale.

Cacao amaro e digestione

Abbinare acqua e cacao amaro comporta l’assunzione di teobromina, un alcaloide naturale, presente nel cacao appunto, che va a stimolare il sistema nervoso centrale. Oltre a essere idratante, questa bevanda sarà anche digestiva, in quanto questa sostanza riesce a favorire i processi digestivi.

Per un’azione ottimale, ti consigliamo di consumare la bevanda dopo i pasti. Per un’azione idratante e diuretica, invece, è consigliato consumarla in ogni momento della giornata, ma lontano dai pasti, mentre per un effetto rilassante, andrebbe assunta prima di andare a dormire, così da conciliare il sonno e riposare al meglio.