Hai già buttato decine di vestiti? Tutta colpa di come fai la lavatrice: con questi materiali è severamente vietata

Se butti decine di capi di abbigliamento o biancheria a causa della lavatrice, allora significa che qualcosa non va: ecco come rimediare.

Se la lavatrice è l’elettrodomestico tra i più diffusi e frequentemente utilizzati nel corso della quotidianità, questo non ha portato a una particolare consapevolezza di utilizzo da parte degli utenti.

Sono in tanti ancora che non conoscono a fondo i programmi, né tanto meno sanno quali sono gli orari in cui il consumo della lavatrice è minore o come utilizzare l’opzione di risparmio energetico.

Molto dipende anche dall’apparecchio che si utilizza, visto che le lavatrici di classe superiore presentano una maggiore efficienza – e quindi maggiore risparmio energetico.

Se non sappiamo di preciso come programmare la nostra lavatrice non è infrequente che ci ritroviamo a dover gettare capi rovinati o, in casi estremi, persino bucati: ecco qual è l’errore comune.

Panni in lavatrice: non tutti sono adatti

Il lavaggio a mano dei panni è una abitudine che sembra ormai appartenere a un’altra epoca: eppure in alcuni casi è una pratica ancora necessaria, soprattutto quando trattiamo alcuni tipi di tessuti. Il lavaggio a mano, senza dubbio, richiede più tempo ed energia, e cura, rispetto a quello in lavatrice, ma in molti casi è l’unica opzione possibile per evitare di ritrovarci con un capo da buttare.

A giungere in nostro soccorso per evitare di buttare nella spazzatura decine di capi – e talvolta, quindi, centinaia di euro – ci sono le esperte di lavanderia Gwen Whiting e Lindsey Boyd, fondatrici di The Laundress, azienda che si occupa della vendita di specifici tipi di saponi per capi di lusso. Le imprenditrici hanno spiegato tutti i segreti del lavaggio tramite l’elettrodomestico più utilizzato di sempre.

Quali indumenti e tessuti necessitano un lavaggio a mano

Le esperte che abbiamo citato hanno elargito alcuni importanti consigli sul lavaggio, i quali riguardano soprattutto alcuni tessuti delicati o di pregio, che in lavatrice potrebbero subire danno o restringimenti al punto da rendere i capi di abbigliamento inutilizzabili.

I tessuti che sarebbe preferibile lavare a mano sono la lana, il cashmere e la seta: si tratta di materiali delicati e pregiati che è un peccato rovinare. Basta anche un solo lavaggio in lavatrice, a volte, per fare sì che un capo nuovo di zecca si renda inutilizzabile: non dire più addio ai tuoi maglioncini, cardigan o pullover preferiti per una svista.