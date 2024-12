Ho smesso di comprare queste merendine al supermercato: con tre ingredienti preparo una colazione golosa ma nutriente

Basta comprare questa merendina dal supermercato: in pochi minuti puoi realizzare uno spuntino salutare e genuino

Passeggiare tra le corsie del supermercato e ritrovarsi con scaffali colmi di gustose merendine è un’esperienza che conquista proprio tutti, sia grandi che piccini.

Sono tantissime le varietà di merendine che offrono le principali catene della Grande Distribuzione Organizzata e ognuna di loro è in grado di stuzzicare il palato di chiunque.

Tuttavia, si tratta sempre di prodotti commerciali che contengono conservanti e zuccheri aggiunti. Infatti, per chi segue un’alimentazione corretta non sono appropriate.

Non è necessario farne a meno quando sorge il desiderio di assaporare un buon dolcetto, ma esistono moltissime ricette da fare in casa che sono più salutari e genuine.

La ricetta per preparare queste deliziose merendine

Preparare le merende in casa è sempre la scelta migliore poichè non si utilizzano conservanti e sostanze che possono causare problemi all’organismo. Per chi segue un’alimentazione sana, esistono tante ricette per realizzare dolcetti gustosi e al tempo stesso genuini.

In particolare, vi sveliamo la ricetta per realizzare dei buonissimi pangoccioli: una delle merendine più amate sia dagli adulti che dai bambini. Come riporta l’account Instagram @giuseppe_healthy, le merendine sono cotte in friggitrice ad aria e sono facilissime da realizzare.

La ricetta genuina e salutare

I pangoccioli sono merendine vendute in moltissime catene di supermercati, ma è possibile prepararle in casa utilizzando solo 3 semplici ingredienti. La particolarità è che sono gustose come quelle commerciali, ma sono ideali per chi segue un’alimentazione corretta. Non sono preparate con le uova, non c’è lievitazione ed in 15 minuti si può realizzare una merenda con i fiocchi. Il procedimento è davvero molto semplice e per preparare 4 pangoccioli sono necessari: 150 grammi di farina, 150 grammi di yogurt greco, 80 grammi di gocce di cioccolato ed un cucchiaino di lievito istantaneo.

Come riporta l’account Instagram @giuseppe_healthy, si possono unire tutti gli ingredienti in una ciotola capiente ed impastare fino a formare un composto omogeneo. Dopo aver concluso questo passaggio, il panetto deve essere diviso in quattro parti e ad ognuno di loro bisogna dare la forma dei pangoccioli. L’ultimo passaggio consiste nel spennellarli con un pò di tuorlo o del latte in modo da donargli la giusta doratura. I pangoccioli possono essere cotti in friggitrice ad aria a 165 gradi per circa 20 minuti. Se non disponete di questo elettrodomestico, andrà benissimo anche il forno impostato a circa 180 gradi per 30 minuti. Il risultato sarà a dir poco delizioso ed ideale per un’alimentazione sana.