Ho tolto Windows e installato quest’altro sistema operativo | Il mio PC ora è una scheggia

Non se ne poteva più di Windows: ma attenzione, non si tratta di Linux. Il nuovo sistema operativo ti shockerà.

Il computer ha rivoluzionato il mondo in modi che pochi avrebbero potuto immaginare alla sua nascita. Da enorme macchina destinata ai calcoli scientifici, è diventato uno strumento onnipresente nelle case e negli uffici. Dagli anni ‘80 in poi, l’informatizzazione ha trasformato il lavoro, la comunicazione e persino l’intrattenimento.

Tuttavia, ogni innovazione porta con sé scetticismo e pregiudizi. Se prima si temeva che i computer avrebbero sostituito i lavoratori umani, oggi assistiamo a un altro tipo di scontro: quello generazionale. Gli adulti di ieri guardavano con sospetto questi dispositivi, mentre oggi molti anziani si trovano in difficoltà nell’adattarsi.

A cosa? Beh, all’era digitale. Per i giovani, invece, il computer è stato una porta sul mondo, ma anche un’arma a doppio taglio, tra dipendenza da schermo e disinformazione online. La verità è che la tecnologia, come sempre, dipende da come la si usa.

Il computer è obsoleto?

Oggi i computer sembrano quasi passati di moda rispetto agli onnipresenti smartphone. Tutto quello che una volta si faceva esclusivamente su PC, adesso si può fare comodamente dal telefono: social, lavoro, persino editing video e grafica. Ma c’è un settore in cui il computer non ha perso terreno, anzi, rimane essenziale: lo smartworking.

Lavorare da remoto con un cellulare è praticamente impossibile, mentre un buon PC garantisce stabilità e performance. Così, sebbene molti preferiscano la portabilità e la praticità dello smartphone, il computer mantiene la sua utilità per chi ha bisogno di schermi grandi, tastiere fisiche e maggiore potenza.

Il nuovo sistema operativo

Computerhoy.com ha diffuso la notizia e le relative informazioni in merito. Se il tuo vecchio computer sembra destinato alla rottamazione, c’è una soluzione che potrebbe farti drizzare le orecchie: ChromeOS Flex. Questo sistema operativo, sviluppato da Google, è una versione leggera di Chrome OS, progettata per dare nuova vita ai PC ormai obsoleti. Si tratta di un sistema basato su cloud, pensato per funzionare al meglio su dispositivi datati, sfruttando principalmente app web e servizi online.

Il vantaggio principale è la sua velocità: niente più attese interminabili per l’accensione, niente più rallentamenti dovuti agli aggiornamenti pesanti di Windows o alla complessità di Linux. ChromeOS Flex è essenziale, veloce e perfetto per chi utilizza il computer per navigare, lavorare online e gestire documenti. Inoltre, l’installazione è semplicissima e sostenibile: permette di trasformare un vecchio laptop in una macchina scattante ed efficiente.