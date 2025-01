In vacanza a Londra: non perderti gli studios di Harry Potter | Prenota subito per non restare fuori

Durante una vacanza a Londra non puoi perdere una delle attrazioni più affascinanti: scopri tutto sugli Studios di Harry Potter

Capitale del Regno Unito e patria della famiglia reale più seguita al mondo, Londra è una bellezza cosmopolita che merita di essere visitata ed ammirata.

Ricca di storia, divertimento e cultura, Londra ha delle particolarità che riescono a conquistare ed affascinare migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Le bellezze della capitale sono davvero tante: a partire dalla tranquillità di Hyde Park o l’imperdibile Piccadilly Circus piena di cinema e teatri che colorano la città.

Tuttavia, poco fuori dalla città di Londra si può ammirare una delle mete imperdibili per gli appassionati di magia e di fantasia.

Gli Studios di Harry Potter: una meta imperdibile

Poco fuori dal centro di Londra è possibile vivere una delle esperienze più magiche e surreali, in grado di conquistare l’attenzione di bambini e adulti. Si tratta degli studi cinematografici di Warner Bros, un luogo straordinario dove è possibile rivivere la saga più bella di sempre.

Questo luogo ha ospitato le riprese degli otto film di Harry Potter e ancora oggi, si possono ammirare gli oggetti di scena, i costumi e le scenografie uniche ed indimenticabili. Gli studios sono stati aperti al pubblico nel 2012 ed hanno persino ricevuto un’inaugurazione reale con la presenza del Duca e della Duchessa di Cambridge.

Prenota la tua esperienza agli Studios di Harry Potter

Visitare gli studios di Harry Potter è una delle esperienze imperdibili durante una vacanza a Londra. L’Harry Potter Studio Tour London offre ad ogni visitatore la possibilità di ammirare i set degli 8 film della saga con effetti speciali ed incredibili animazioni che lasciano letteralmente senza fiato. Per i fan di Harry Potter, questa attrazione è assolutamente imperdibile ed è una tappa obbligatoria durante una vacanza nella capitale.

Come riporta il sito web “goldentours.com“, ci sono moltissimi pacchetti per un tour completo degli studios in cui poter ammirare le bellezze autentiche della saga. Per gli adulti il costo è di 117 euro, mentre per i bambini da 0 a 2 anni l’ingresso è gratuito. Dai 3 ai 4 anni l’ingresso ha un costo di 65,70 euro, mentre dai 5 ai 17 anni il costo è di 111,60 euro. Il tour ha una durata di circa 7 ore e comprende la visita completa degli studios ed il trasporto su un autobus brandizzato in partenza dal centro di Londra.

La visita nel magico mondo di Harry Potter inizia esattamente dove iniziò quella del protagonista della saga, ovvero nell’armadio sotto le scale. Il tour prosegue nella Sala Grande in cui sono esposti i costumi e le parrucche utilizzate dal cast. Potrete visitare anche il castello di Hogwarts e ammirare gli effetti speciali che vi lasceranno senza fiato.