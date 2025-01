Un cuore in salute: gli esperti consigliano questa frutta secca | Basta aggiungerne pochi grammi alla dieta

Secondo una ricerca scientifica, la frutta secca svolge un ruolo essenziale per il nostro benessere: fa bene al cuore

La salute fisica è una delle priorità a cui è fondamentale dedicare tutte le nostre attenzioni. Com’è noto, l’alimentazione è il punto di partenza per migliorare la qualità della vita.

Mangiare sano ed in modo equilibrato fornisce al corpo l’energia necessaria per affrontare la quotidianità, ma aiuta anche ad evitare lo sviluppo di malattie croniche.

Tra gli alimenti che sicuramente non possono mancare nella nostra routine c’è la frutta secca che apporta moltissimi benefici all’organismo.

In particolare, uno studio condotto dall’Università di Harvard ha rilevato le proprietà nutrienti di una specifica tipologia di frutta secca a cui non si può rinunciare.

La frutta secca è essenziale per l’organismo

La frutta secca è uno di quegli alimenti che non può assolutamente mancare nella routine nutrizionale. Una delle opinioni comuni consiste nel credere che la frutta secca faccia ingrassare a causa dell’elevata concentrazione calorica. Si tratta però di una credenza che è stata smentita da moltissimi studi scientifici.

Come riporta il sito web “nutrimi.it“, chi consuma regolarmente frutta secca tende a prendere meno peso corporeo nel tempo e soprattutto ha minori rischi di obesità. Inoltre, una specifica tipologia di frutta secca è in grado di rafforzare le difese immunitarie e prevenire la formazione di piccoli coaguli di sangue.

Questa frutta secca fa bene al cuore

Al contrario di ciò che comunemente si pensa, il consumo regolare di frutta secca può portare moltissimi benefici per l’organismo e per la salute fisica. In particolare, uno degli alimenti che deve essere consumato in una dieta sana ed equilibrata è l’arachide, una leguminosa che ha un alto valore nutrizionale e fornisce al corpo la giusta dose di vitamine e minerali come ferro e calcio. Inoltre, contiene il 25% di proteine e non c’è traccia di colesterolo. Questi alimenti sono indispensabili per l’organismo e aiutano ad evitare malattie croniche.

Una ricerca condotta dall’Università di Harvard ha dimostrato gli effetti positivi che l’arachide ha sulla salute ed in particolare sul corretto funzionamento del cuore. Secondo la rilevazione scientifica, coloro che consumano regolarmente questa frutta secca hanno un rischio inferiore di sviluppare malattie cardiache. Le arachidi non contengono colesterolo LDL e di conseguenza, riducono la possibilità di infarti e di coaguli del sangue. Secondo la ricerca, è consigliabile consumare circa 25 grammi al giorno di questa tipologia di frutta secca e abbinandola ad un corretto stile di vita, i rischi di sviluppare malattie croniche saranno notevolmente ridotti.