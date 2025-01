Zenzero, basta aggiungerne un pizzico per alleviare questo dolore cronico: la recente scoperta degli esperti

Lo zenzero è un grande alleato per la salute ed il benessere fisico: le sue proprietà riducono un dolore cronico

La salute ed il benessere fisico sono sicuramente delle priorità per ognuno di noi e l’alimentazione sana svolge un ruolo essenziale.

Moltissimi alimenti sono ricchi di vitamine, minerali e composti attivi che producono effetti positivi sull’organismo e sulla prevenzione di alcune malattie croniche.

Uno degli alimenti che non deve mai mancare nella propria alimentazione è lo zenzero. Si tratta di una radice commestibile particolarmente benefica.

Viene spesso utilizzato come spezia per donare un aroma inconfondibile alle pietanze, ma non vanno sottovalutati anche i suoi effetti antinfiammatori.

Le proprietà nutrizionali dello zenzero

Lo zenzero è celebre per il suo aroma pungente e piccante ed è ideale per condire moltissime prelibatezze culinarie. Tuttavia, svolge anche un ruolo essenziale per la salute ed il benessere fisico e aiuta a prevenire moltissime malattie grazie alle proprietà nutrizionali.

È un ottimo rimedio fitoterapico ed è in grado di alleviare i dolori mestruali o i sintomi di nausea durante la gravidanza. Lo zenzero è un potente antinfiammatorio che viene anche utilizzato per ridurre i sintomi dovuti a cicli di chemioterapia. Grazie ai suoi composti attivi previene anche moltissime malattie croniche.

Un pizzico di zenzero allevia questo dolore cronico

Lo zenzero è un potente alleato per l’organismo e aiuta a ridurre il rischio di malattie, ma grazie alla sue proprietà antinfiammatorie aiuta anche ad alleviare molti dolori fisici. L’alimentazione è fondamentale per prendersi cura del proprio benessere e moltissimi alimenti consentono di tenere sotto controllo malattie o addirittura dolori cronici. Come riporta il sito web “unionesarda.it“, il nutrizionista Pietro Senette ha sottolineato l’impatto significativo che gli alimenti hanno sul nostro organismo. In particolare, ha parlato di una patologia che provoca dolori insopportabili e dei rimedi che possono migliorarne la condizione.

“La fibromialgia, malattia cronica caratterizzata principalmente da dolore muscoloscheletrico diffuso, sembra evolversi in modo diverso a seconda della dieta seguita“. Il nutrizionista ha precisato che alcuni alimenti, in particolare lo zenzero, possono aiutare a contrastare i dolori dovuti alla fibromialgia: “Alimentarsi con cibi ricchi di antiossidanti, omega-3 e polifenoli, come frutta e verdura fresca, olio d’oliva extra vergine, noci, semi e spezie come la curcuma e lo zenzero, ben noti per le loro proprietà antinfiammatorie, potrebbe dunque giocare in questa partita un ruolo determinante. Parallelamente altri studi altrettanto recenti hanno rivelato che un microbiota intestinale squilibrato potrebbe giocare un ruolo nell’aggravamento della fibromialgia”.