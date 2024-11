Inchiostro su tutti i vestiti: non serve rifare il guardaroba | Una miscela da pochi euro per un risultato perfetto

Le macchie d’inchiostro sugli abiti non saranno più un incubo: ecco alcuni rimedi naturali per eliminarle definitivamente

Le macchie d’inchiostro possono essere davvero fastidiose e rimuoverle con i classici prodotti in commercio risulta essere decisamente complesso.

I prodotti in commercio contengono poi sostanze chimiche e spesso possono peggiorare la situazione rendendo le macchie più evidenti e danneggiando i tessuti.

Esistono però dei piccoli trucchetti per eliminare l’inchiostro dall’abbigliamento e si tratta dei classici “rimedi della nonna” che risolvono ogni problema.

Le macchie d’inchiostro non fanno più paura

Può capitare a chiunque di macchiare l’abbigliamento con l’inchiostro e rimuoverlo può essere davvero difficile. Chi lavora in ufficio o se ci troviamo in case in cui sono presenti dei bambini è più frequente ritrovarsi in queste situazioni ma basterà conoscere alcuni piccoli segreti per non farsi intimorire da questo grande nemico.

Spesso spendiamo decine di euro per acquistare il prodotto più efficace per sbiancare gli abiti ma talvolta la soluzione è più semplice di quel che si pensa. Per realizzare un rimedio naturale bastano pochissimi ingredienti che ognuno di noi ha in casa ed il procedimento è semplicissimo.

La miscela naturale per rimuovere l’inchiostro

Nella lotta alle macchie d’inchiostro, per prima cosa non si deve commettete l’errore di bagnare la zona interessata poiché la macchia così tenderà a dilatarsi peggiorando la situazione. La soluzione in questione consiste invece nel passare un panno umido sulla macchia, procedendo con cautela dall’esterno verso l’interno. Inoltre, per ogni capo di abbigliamento esiste un rimedio naturale in grado di smacchiare l’inchiostro.

Per i capi colorati si può miscelare l’acqua e l’aceto di vino bianco in uguali quantità ed immergere il capo d’abbigliamento che si intende pulire. Se l’inchiostro macchia accidentalmente un maglione, è fondamentale agire immediatamente. Come riporta il sito web “nonsprecare.it“, la lacca per capelli può essere un ottimo rimedio naturale e basterà sfregare con un batuffolo di ovatta e acetone per ottenere un risultato sorprendente.

In tutto questo non possiamo dimenticare un altro problema ossia la presenza di possibili macchie d’inchiostro sulle mani. In questi casi le mani sporche rischiano infatti di entrare in contatto con i tessuti e quindi sporcarli. Per porre rimedio a questo problema davvero fastidioso sarà necessario strofinare le mani sporche con il succo di limone, con il dentifricio oppure con un detergente lavavetri. Una serie quindi di soluzioni per ogni problema.