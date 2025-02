Isolamento termico livello Lapponia: se usi il trucco delle baite uccidi la bolletta per sempre | Pagano meno loro di te

Usa le stesse strategie che mette in campo chi abita in luoghi con temperature rigidissime, non pagherai più tutti quei soldi in bolletta.

La stagione invernale è sempre una fonte di preoccupazione per la popolazione italiana, non solo per chi vive in luoghi freddi, ma anche per quanti abitano in città.

Seppure le temperature non siano esattamente rigide, mantenere una temperatura adeguata in casa è una sfida.

Al contempo è necessario evitare di lasciare accesi i riscaldamenti per ore ed ore per via della bolletta.

Quest’ultima rischia sempre di essere una batosta dal punto di vista economico: ecco, infatti, un metodo diffuso nel nord del mondo che potrebbe prendere piede anche in luoghi più prossimi all’equatore.

Bolletta invernale: basta un maggiore isolamento termico per fare sì che la cifra non sia stellare

Oltre ai problemi che il consumo energetico causa al nostro portafogli, è necessario anche pensare alla questione energetica da un punto di vista macroscopico. Il risparmio e l’efficienza energetici, infatti, sono temi sempre più al centro del dibattito pubblico viste le condizioni del Pianeta, le cui risorse sono praticamente al minimo storico.

Per tutti questi motivi, si stanno diffondendo alcune strategie sostenibili per evitare di sprecare energia e di pagare centinaia o migliaia di euro ogni anno per il gas. Tra queste, oltre a semplici accortezze come quella di chiudere le finestre o assicurarsi che non vi siano spifferi, c’è un modello di isolamento termico che viene utilizzato anche nell’estremo nord. Basta pensare alle baite: ecco come si riesce a isolarle in modo efficace ed economico.

Un piccolo investimento e ti dimentichi la bolletta dei riscaldamenti: non aspettare il prossimo inverno

Tra le strategie per evitare di disperdere calore e pagare cifre impensabili per i riscaldamenti c’è quella della coibentazione. La coibentazione è una operazione che è possibile eseguire senza permessi condominiali o mesi di cantiere, in quanto non ha effetto sulla facciata o sulla composizione dell’immobile. Si tratta di un tipo di lavoro che va a isolare le pareti interne dell’abitazione.

La coibentazione è fattibile con diversi materiali, ma tra i migliori c’è, non a caso, il legno: proprio lo stesso che viene utilizzato per realizzare le baite tradizionali di montagna. Nello specifico, la coibentazione in legno è consigliata in quanto questo materiale ha una doppia funzione: oltre a trattenere il calore, evitandone la dispersione, attutisce anche i rumori, fornendo una percentuale di isolamento acustico oltre che termico.