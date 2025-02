Sul tuo balcone cresce una pianta medicinale ma non lo sai: quando esagero con i dolci ne mangio 3 foglie e resetta la glicemia

Non solo è bellissima e tiene lontani alcuni insetti, ma è anche una pianta con effetti benefici: probabilmente la hai sul balcone.

Nel nostro Paese sono molti gli amanti delle piante che, se dispongono di un balcone, decidono di far crescere piantine utili in cucina, come alcuni aromi.

La piantina di basilico è un must dei balconi italiani.

Eppure ce ne è un’altra i cui effetti vengono sottovalutati.

Si tratta di una pianta che è in grado di avere effetti sugli zuccheri del sangue e secondo i nutrizionisti avrebbe effetti benefici su più livelli.

Una pianta da balcone che si può usare in mille modi: i benefici per l’organismo

Stiamo parlando della pianta di salvia, la profumatissima piantina aromatica che produce meravigliosi fiori lilla e che viene utilizzata anche in cucina. Basti pensare al famoso condimento burro e salvia, utilizzato quando si ha poco tempo per preparare il pranzo, ad esempio. Non tutti sanno, però, che la salvia ha anche una serie di proprietà ottime per l’organismo.

Il sito heraldo.es (la pianta è molto diffusa anche in Spagna) specifica quali sono i benefici dell’infuso di salvia. La salvia, infatti, avrebbe proprietà antiossidanti, disinfettanti e costituirebbe persino un ansiolitico naturale. La si può assumere in diversi modi, ma l’infuso può portare ottimi risultati: ecco in quali condizioni è bene utilizzare questo rimedio tutto naturale.

Una pianta dai mille usi: se ne bevi l’infuso puoi ottenere ben più di un beneficio

Il nome della salvia deriva deriva, non a caso, dalla parola inglese “heal”, che significa guarire. Anche nella storia, infatti, questa pianta era presente negli armadietti officinali dei professionisti del settore: ne esistono diverse specie, e nella tradizione sono state utilizzate per alleviare il dolore, l’infiammazione, proteggere l’organismo dallo stress ossidativo, dai danni dei radicali liberi, dalle infezioni batteriche e virali e molto altro. Gli studi recenti in merito alle proprietà della salvia sono pubblicati presso la National Library of Medicine.

Secondo il sito spagnolo, l’infuso di salvia può avere benefici in termini digestivi: può ridurre il gonfiore addominale, aiutare in caso di diarrea e lenire i bruciori di stomaco. Inoltre, può avere effetti rilassanti, aiutando con problemi quali l’insonnia, la mancanza di memoria o di concentrazione. Questo infuso naturale è utile anche per persone che hanno le mestruazioni, in quanto allevia i dolori tipici del ciclo mestruale.