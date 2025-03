Lavatrice, bucato asciutto in 15 minuti con il trucco della tovaglia | Lo insegnavano alla Naja

Con questo trucchetto casalingo non dovrai più attendere i tempi dell’asciugatura del bucato: saranno pronti in 15 minuti

Orami è difficile immaginare una vita senza tecnologia: se in passato i panni venivano lavati a mano, oggi la lavatrice svolge il lavoro in modo rapido e senza sforzi.

Se da un lato l’innovazione digitale offre un aumento della produttività senza sforzi, dall’altro lato è in grado di creare dipendenza e modificare le abitudini delle persone.

Anche per l’asciugatura del bucato esistono elettrodomestici in grado di compiere il lavoro in maniera autonoma.

Uno degli errori da non commettere consiste nel lasciare i panni bagnati nella lavatrice poichè, a causa dell’umidità, possono danneggiarsi.

Un metodo casalingo per il bucato

Nel periodo invernale, in cui l’umidità è sempre elevata, il bucato tende a rallentare la sua asciugatura all’aria. Si potrebbe pensare di posizionare lo stendino vicino a delle fonti di calore, ma molti appartamenti non sono abbastanza grandi da poter stendere il bucato all’interno.

In questi casi, l’asciugatrice resta una delle soluzioni migliori per centinaia di persone. In realtà, esiste un metodo casalingo che consente di risolvere la questione senza consumare energia superflua e soprattutto si tratta di una soluzione sostenibile.

Bastano 15 minuti per asciugare il bucato

Nei mesi freddi e gelidi, l’umidità può diventare il peggior nemico del bucato. L’abbigliamento appena lavato tende a non asciugarsi in tempi brevi e migliaia di persone ricorrono all’utilizzo dell’asciugatrice. In realtà, esistono dei rimedi casalinghi che non solo risolvono la situazione in 15 minuti, ma consentono anche di risparmiare sui costi dell’energia. In pochi conoscono il trucco dell’asciugamano, un rimedio che è molto diffuso in Spagna e che viene spesso utilizzato durante il servizio militare in cui non si ha a disposizione tutta la tecnologia necessaria.

Come prima cosa bisogna distendere un asciugamano abbastanza grande su una superficie piana. Il capo d’abbigliamento bagnato deve essere ben disteso e successivamente si deve arrotolare l’asciugamano in modo che i panni siano completamente avvolti al suo interno. Come riporta il sito web “heraldo.es“, l’ultimo passaggio è estremamente importante: con entrambe le mani bisogna torcere l’asciugamano in avanti e indietro. Ripetendo questa operazione per circa 15 – 20 minuti, verrà eliminata tutta l’umidità ed il capo d’abbigliamento sarà asciutto. Esiste anche un altro rimedio naturale che consiste nell’utilizzo di un semplice ferro da stiro. Basta posizionare il capo d’abbigliamento bagnato su una superficie e coprirlo con un grande asciugamano. Dopo aver fatto riscaldare a sufficienza il ferro, si può passare delicatamente sul vestito finché non risulta asciutto.