Sushi, non ordinare mai questo pesce: è più velenoso del cianuro | Un boccone ti stende in 1 minuto

Un pesce da non mangiare alla leggera: se non è preparato con competenza ti manda dall’altra parte in un attimo.

La moda del sushi è giunta in Italia diversi anni fa, diventando un cibo sempre più accessibile economicamente anche grazie ai ristoranti con formula All You Can Eat.

Considerato un cibo chic, il sushi è diventato, dunque, alla portata di tutti.

Chi ha un palato più fino, comunque, sa che un buon sushi prevede una spesa piuttosto consistente.

Tra salmone e tonno, i pesci più comuni da trovare nel sushi, c’è un particolare prodotto ittico che potrebbe causare persino la morte: ecco di quale si tratta.

Allarme pesce crudo, sushi o no, se mangi questo pesce rischi non poco

In Giappone, patria del sushi, il sapore e i pesci utilizzati per la realizzazione del sushi sono piuttosto differenti. La versione del sushi nel nostro Paese, infatti, è assai italianizzata: come spesso accade quando si mangia una cucina proveniente da un altro luogo, le ricette vengono “italianizzate”, per incontrare maggiormente il gusto dei locali.

Il pesce di cui parliamo, infatti, si trova più comunemente proprio in Giappone, ed è maneggiato da veri professionisti del settore. Si tratta del pesce palla, che risulta molto rischioso per via della presenza al suo interno di tetradottossina (TTX), una tossina mortale per gli esseri umani.

Tanto buono quanto potenzialmente letale: se sei temerario non puoi fartelo scappare

La tetradossina o TTX è una potente neurotossina, in grado di uccidere un essere umano anche con un dosaggio bassissimo. Questa è contenuta proprio del pesce palla, il cui consumo è infatti proibito in Italia. La medesima normativa, però, non è presente in Giappone: sebbene sia nota la estrema pericolosità della tossina e quindi del consumo di pesce palla, questo prodotto viene consumato quotidianamente. La TTX si trova precisamente nel nel fegato e nell’ovaio del pesce palla, mentre nel resto della carne del pesce la sua presenza è pressoché nulla.

A causa del consumo di pesce palla, in Giappone avvennero al tempo diverse morti “accidentali” causate da una paralisi del diaframma e insufficienza respiratoria. Oggi, comunque, per maneggiare e servire il pesce palla in Giappone è necessario ottenere una licenza particolare, che attesti che i cuochi presenti in quella struttura sono in grado di preparare il pesce in modo tale da renderlo innocuo. Come riportato su mypersonaltrainer.it, non ci sono ancora antidoti efficaci per l’avvelenamento da TTX.