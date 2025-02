Lavoro, ancora pochi giorni per fare domanda: senza esperienza nel settore pubblico | Stipendi da favola garantiti fino a quando crepi

19 mila posti di lavoro in tutta Italia con contratto a tempo indeterminato: hai pochi giorni per inviare la candidatura

Cercare un lavoro soddisfacente ed in linea con le proprie aspettative non è sempre semplice, ma con le giuste strategie è possibile trovare opportunità imperdibili.

Infatti, esplorando il web ci sono moltissime offerte di lavoro che offrono tutti i diritti ed i benefit e che meritano di essere prese in considerazione.

Il settore privato offre moltissime opportunità di lavoro in cui l’impegno e la meritocrazia possono favorire la crescita professionale.

Al contrario, il settore pubblico offre una serie di garanzie a lungo termine ed è l’ideale per coloro che cercano la stabilità.

Le opportunità di lavoro da non perdere

Per il 2025 sono previste moltissime opportunità lavorative nel settore pubblico che offrono stabilità e possibilità di crescita professionale. Paolo Zangrillo, Ministro per la Funzione Pubblica, ha annunciato ben 19516 assunzioni a tempo indeterminato.

L’obiettivo è quello di rafforzare settori pubblici come le forze dell’ordine, la sanità, l’istruzione e migliorare la gestione delle risorse umane. Moltissimi bandi sono già attivi e prossimi alla scadenza ed è fondamentale affrettarsi nell’inviare la domanda tramite i portali telematici.

Opportunità nel pubblico impiego: i bandi in scadenza

Lavorare nel settore pubblico è una grande occasione per coloro che desiderano stabilità professionale. Attualmente sono attivi moltissimi concorsi pubblici che offrono un contratto a tempo indeterminato e a cui è possibile partecipare anche senza esperienza pregressa. Uno dei concorsi prossimi alla scadenza è quello per Avvocati presso l’INPS: il termine è stato prorogato fino al 26 febbraio 2025 ed hanno incrementato le sedi di lavoro. Un’altra opportunità imperdibile è il concorso per il reclutamento di 12 funzionari presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La domanda deve essere inviata entro il 20 febbraio 2025, ma è richiesta una formazione in ambito economico o giuridico.

Come riporta il sito web “brocardi.it“, ci sono moltissime opportunità anche per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine. Il 27 febbraio scade la possibilità di partecipare al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato nel corpo dei Vigili del Fuoco. I posti a concorso sono 69 per vice direttore logistico gestionale e possono partecipare coloro che sono in possesso di una laurea. La Polizia Penitenziaria ha indetto un concorso finalizzato all’assunzione di ben 3246 Allievi Agenti. La domanda deve essere inoltrata telematicamente entro il 3 marzo 2025 e la selezione è rivolta anche ai civili diplomati.