Lidl regala i bonus viaggi: per i primi ad arrivare l’estate è gratis | Spinte, urla e polizia agli ingressi in assetto antisommossa

La famosissima catena alimentare offre delle opportunità imperdibili: corri a conoscere i Bonus viaggi per l’estate

Lidl è una famosissima catena di supermercati presenti in tutta Italia che dal 1992 è un punto di riferimento per la spesa di ogni consumatore.

La soddisfazione del cliente è al primo posto per l’azienda leader nella Grande Distribuzione Organizzata ed il principale obiettivo è di offrire un ottimo rapporto tra qualità/prezzo.

Lidl punta a promuovere non solo la qualità dei suoi prodotti, ma anche la salute dei consumatori e la sostenibilità dell’ambiente.

Sono tanti i punti di forza della grande catena, ma ancora una volta ha stupito i clienti con un’iniziativa a dir poco sorprendente.

Vacanze e viaggi con Lidl

Lidl è sempre attenta alle esigenze dei consumatori ed una delle caratteristiche che la rende una delle catene più solide sul mercato è la sua capacità di inclusione. Ogni volta che si fa la spesa da Lidl, non si può evitare di osservare il volantino di Lidl Viaggi.

Questa iniziativa consiste nell’0ffrire pacchetti turistici low cost adatti anche alle famiglie meno abbienti. Affidabilità, trasparenza e convenienza sono i fattori con cui si è guadagnata la fiducia dei consumatori e che l’hanno resa leader anche nel settore turistico.

Lidl regala i bonus viaggi: un’occasione imperdibile

Lidl Viaggi offre a tutti i consumatori la possibilità di viaggiare a prezzi accessibili e di visitare moltissimi luoghi meravigliosi. Ci sono offerte ideali per chi ama i viaggi avventurosi, ma anche rilassanti e adatti alle famiglie. L’azienda propone pacchetti speciali e sconti esclusivi che consentono a tutti di vivere delle esperienze indimenticabili senza necessariamente spendere una fortuna. Sono tante le soluzioni promosse da Lidl e sono ideali da regalare ai propri cari per una sorpresa speciale ed originale.

I buoni regalo di Lidl Viaggi comprendono weekend romantici, combinazioni di volo e hotel, giornate rilassanti alle terme e tanto altro ancora. Come riporta il sito ufficiale “lidlviaggi.it“, i buoni regalo possono essere acquistati direttamente dal sito web della grande catena e sono ideali per regalare esperienze indimenticabili ad amici e parenti. Per acquistarli online, basta scegliere l’importo e la quantità dei Buoni regalo procedendo all’acquisto mediante carta di credito. Riceverai immediatamente la conferma dell’acquisto tramite mail e basterà accedere all’area riservata per trovare il codice del buono regalo. Dopo averlo personalizzato, il bonus può essere inviato al destinatario per una piacevole sorpresa.