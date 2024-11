Lenzuola di lino: le ho trovate nel baule di mia nonna e le ho rimesse a nuovo | Così ho eliminato anche gli aloni gialli

Hai delle lenzuola di lino che mostrano i segni del tempo? Nessun timore perchè con pochi ingredienti torneranno come nuove

Il lino è un materiale pregiato ed un vero lusso per chi cerca eleganza e comodità. Si tratta di un tessuto di origine vegetale estratto da una pianta coltivata in tutto il mondo.

Il tessuto è parzialmente rigido e traspirante, qualità fondamentali per combattere il caldo della stagione estiva. Moltissimi lo considerano perfetto anche se stropicciato e questa qualità lo rende unico.

Tuttavia, il lino è famoso per la sua delicatezza e con il passare del tempo rischia di ingiallirsi. Per preservare la qualità del tessuto è fondamentale adottare delle piccole strategie di conservazione.

In particolare, esistono dei prodotti casalinghi che consentono di sbiancare le macchie gialle e far tornare il tessuto a splendere come prima.

Come conservare correttamente le lenzuola in lino

I tessuti in lino sono molto pregiati e ricercati, ma bisogna conservarli e trattarli con cura per evitare che si rovinino con il tempo. Questa fibra è in grado di durare a lungo e resistere nel tempo ma sarà necessario adottare piccole e semplici strategie.

Il lavaggio è sicuramente essenziale nel conservare correttamente il tessuto, ma anche utilizzare detersivi naturali è determinante per il risultato. Tuttavia, può capitare che le lenzuola presentino macchie gialle difficili da rimuovere, ma con pochi prodotti si può risolvere al meglio la situazione.

Come rimuovere le macchie gialle dalle lenzuola in lino

Ricevere in eredità delle vecchie lenzuola in lino o trovarle in un vecchio baule conservato per anni, può essere una vera scoperta ed un tesoro da custodire con cura. Gettarle via solo per alcune macchie gialle dovute al tempo sarebbe un vero peccato perchè esiste la soluzione perfetta per farle tornare come nuove. Come riporta il sito web “designmag.it“, si può utilizzare la candeggina all’ossigeno attivo da mescolare con un pò d’acqua calda. Dopo aver creato questa soluzione, si può immergere il tessuto ingiallito e lasciarlo in ammollo per minimo 8 ore.

Dopo aver compiuto questo primo passaggio, si può procedere ad un normale lavaggio con acqua ed un detersivo specifico per il lino. In questo caso, però, esiste un trucchetto segreto che consiste nell’aggiungere all’acqua dell’aceto bianco distillato. Un’altra soluzione prevede l’utilizzo del bicarbonato, noto per le sue proprietà sbiancanti. Basterà bollire 4 litri d’acqua ed aggiungere una tazza di bicarbonato per sbiancare i tessuti in lino. Infine, anche il succo di 4 limoni mescolati con 4 litri d’acqua può essere una soluzione miracolosa per far tornare come nuove le vostre lenzuola in lino.