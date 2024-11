Mozzarella di qualità: quando la compri attenzione a questi dettagli | Potrebbero venderti un prodotto già vecchio

Se noti questo particolare nella mozzarella appena acquistata, non consumarla: potrebbe essere molto pericoloso

La mozzarella è uno dei prodotti caseari più utilizzati nella gastronomia italiana e rappresenta il simbolo della nostra cucina a livello internazionale.

Questo alimento è gustoso da assaporare, ma contiene molte proprietà nutrienti che sono un vero toccasana per l’organismo.

La mozzarella è l’ingrediente speciale di moltissime prelibatezze tipiche della tradizione culinaria italiana ed una di queste è l’iconica pizza.

È un ingrediente semplice e versatile con cui si possono realizzare pietanze deliziose, ma richiede una cura particolare nella scelta della qualità.

Scegli un prodotto di qualità

In commercio esistono tantissime tipologie di mozzarella e ognuna ha delle particolari caratteristiche utili per realizzare prelibatezze diverse. Tuttavia, è fondamentale saper scegliere la qualità migliore per evitare di incorrere in conseguenze anche gravi.

Infatti, scegliere una mozzarella di qualità può fare la differenza non solo per il nostro organismo ma anche per il risultato delle pietanze preparate. Esistono però alcune strategie che, se adottate nel modo giusto, consentono di individuare il prodotto migliore che si sta per acquistare o consumare.

I segreti per riconoscere una mozzarella di qualità

Scegliere un prodotto di qualità può fare la differenza nel risultato finale di una pietanza ed è fondamentale riconoscere le caratteristiche di una mozzarella fresca. Per individuarla è necessario mettere in campo tutti i nostri sensi. Innanzitutto, il prodotto caseario deve conquistare la nostra vista: deve avere un aspetto invitante e la sua superficie deve essere liscia e uniforme. Quando si taglia, la mozzarella fresca deve rilasciare il suo siero trasparente o lattiginoso. Anche l’olfatto ed il gusto sono fondamentali nella scelta della qualità: una mozzarella di qualità deve avere un profumo ed un sapore delicato.

Ci sono poi tre fattori che devono essere considerati per scegliere un prodotto di qualità. In primo luogo bisogna controllare sempre l’etichetta per verificare la provenienza del latticino: i marchi di autenticità devono essere DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta). In secondo luogo, la mozzarella deve essere sempre conservata a temperatura ambiente per mantenere le sue proprietà nutrienti e deve essere immersa nel suo siero. A temperature eccessivamente basse, come quelle del frigorifero, il sapore della mozzarella può essere alterato. Infine, l’assaggio del latticino è sempre un ottimo test per verificare la bontà del prodotto. Se la mozzarella non rispetta questi parametri, sarebbe opportuno non consumare il prodotto.