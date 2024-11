Il migliore caffè in cialde è proprio questo: gli esperti non hanno alcun dubbio | Lo trovi solo in questi supermercati

Gli esperti hanno evidenziato il miglior caffè in cialde da acquistare in un solo supermercato: il test parla chiaro

Il caffè è una delle bevande esotiche più consumate dagli italiani e rappresenta un rituale di convivialità e condivisione.

L’espresso è generalmente il caffè più consumato e si caratterizza per il suo aroma intenso e ristretto. Non si tratta semplicemente di gusto, ma assaporare il caffè è un momento di pausa a cui non si può rinunciare.

In Italia è particolarmente diffusa l’abitudine di gustare questa bevanda minimo 3 volte al giorno ed è l’occasione ideale per fare due chiacchiere e godersi un pò di relax.

Le macchinette per il caffè sono entrate a far parte della quotidianità di migliaia di persone, rendendo più semplice ed immediata la preparazione della bevanda.

La ricerca parla chiaro: il miglior caffè in commercio

La macchinetta per il caffè è uno degli elettrodomestici presenti nella maggior parte delle case degli italiani. Le cialde, infatti, velocizzano e semplificano la preparazione della bevanda dimezzando i tempi di attesa della moka. In pochi istanti si ottiene un gustoso espresso dall’aroma inconfondibile.

È bene scegliere con cura le cialde che si utilizzano per preparare il caffè poichè non tutto sono benefiche per la salute. Una ricerca condotta recentemente da esperti tedeschi ha dimostrato che la maggior parte delle cialde in commercio contengono sostanze dannose per la salute delle persone.

I risultati della ricerca: l’unico caffè in cialde da acquistare

Il caffè è una bevanda a cui migliaia di italiani non possono rinunciare. Viene consumato minimo 3 volte al giorno e per tale ragione è bene scegliere il prodotto di alta qualità. In Germania è stata condotta una ricerca su 21 campioni di caffè in cialde ed i risultati sono stati a dir poco sconvolgenti. In particolare, è emerso che in ben 20 cialde sono contenute sostanze nocive altamente dannose per la salute umana. Solo una tipologia ha superato le verifiche ed è possibile trovarla in un solo supermercato.

L’indagine si è concentrata principalmente sulla presenza di pesticidi, oli minerali, Acrilammide e Ocratossina A. Una sola cialda ha superato le verifiche degli esperti ottenendo un giudizio positivo. Si tratta della cialda biologica di Fairglobe, un prodotto che viene generalmente venduto nel supermercato Lidl ma che non è comune trovare nelle sedi italiane. Le altre 20 tipologie esaminate hanno riportato un alto livello di pesticidi e sostanze nocive per l’organismo. Una contaminazione particolarmente preoccupante che potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la loro tossicità.