Netflix, trucco furbissimo per l’abbonamento low cost: usa la funzione segreta e risparmi un mare di quattrini

Approfitta della promo per usufruire della piattaforma streaming con pochi spiccioli: accesso illimitato a film e serie tv

Nel secondo decennio del XXI secolo, Netflix è entrato nelle case del mondo intero diventando una delle piattaforme di streaming più utilizzate.

La continua crescita di utenti iscritti alla piattaforma digitale ha portato la società statunitense a registrare numeri record.

Una delle priorità di Netflix consiste nel promuovere contenuti esclusivi in modo da fidelizzare i clienti e renderli soddisfatti del servizio.

Nonostante la crescente concorrenza di altre piattaforme digitali per la visione di film e serie tv, Netflix continua a primeggiare e conta oltre 220 milioni di iscritti in tutto il mondo.

L’offerta imperdibile di Netflix

Netflix è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento ed ormai è entrato a far parte della quotidianità di milioni di utenti. Oltre ai contenuti esclusivi che mette a disposizione dei suoi clienti, la società statunitense offre la possibilità di sottoscrivere abbonamenti a prezzi convenienti.

Ogni utente può scegliere il pacchetto che più si addice alle proprie esigenze, ma in pochi conoscono il trucchetto per ottenere un abbonamento low cost. Con pochi spiccioli si ha la possibilità di accedere illimitatamente a tutti i film e le serie televisive offerte dalla piattaforma.

Il trucco per ottenere un abbonamento low cost

Per gli amanti dell’intrattenimento e dei contenuti esclusivi, Netflix rappresenta la scelta ideale per avere accesso ad un ampio catalogo di film e serie televisive indimenticabili. La piattaforma prevede una moltitudine di pacchetti che si adattano alle esigenze personali dei clienti, ma esiste un trucchetto per ottenere l’abbonamento a soli due euro. Si tratta di una strategia molto semplice per ottenere un servizio di alta qualità a prezzi bassi. Come riporta il sito web “pepper.it“, è necessario iscriversi a Netflix.com collegandosi tramite una VPN di un paese in cui l’abbonamento è più economico.

Si tratta di una rete privata e virtuale che è necessaria solo per creare l’account di Netflix. Dopo questo passaggio fondamentale, non servirà più utilizzare la VPN ed il catalogo Netflix sarà interamente in italiano. Ad esempio, in Turchia l’abbonamento basic, ovvero quello a cui può accedere un solo dispositivo, costa 17.99 TRY che corrispondono a circa 2,04€. Per accedere al pacchetto Premium con 4 dispositivi bastano meno di cinque euro. Per l’Argentina, invece, il pacchetto basic costa circa 2,24€ e quello premium ha un costo di 5,06€. Dividendo l’account con più amici, il costo può essere ulteriormente ridotto e con pochi spiccioli si potrà accedere illimitatamente ai contenuti esclusivi della piattaforma.