Dieta, questi 3 alimenti ti fanno dimagrire in un lampo senza saccheggiare il frigorifero: ti senti sazio fino al giorno dopo

Questi tre alimenti saranno i tuoi migliori amici, durante un percorso di dimagrimento: scopri come perdere peso con gusto, senza sofferenza.

Ora che l’inverno è quasi giunto al termine, la prova costume bussa alle nostre porte e non possiamo far finta di non sentire.

Fortunatamente, quest’anno, ci sarà un’ottima notizia per tutti coloro che devono buttare via dei chili di troppo, perché potrai fare affidamento su tre cibi, che ti faranno sentire più sazio, evitando le abbuffate.

Grazie a questi alimenti, sarà più facile gestire gli attacchi di fame e, di conseguenza, sarà più semplice perdere peso. Ecco di cosa si tratta.

Stop alle diete restrittive

Ogni volta che devi fare i conti con la bilancia, senti di dover, necessariamente, rinunciare a qualcosa. La vera dieta, però, non ha nulla a che fare con le restrizioni, ma consiste nel trovare il giusto equilibrio a tavola. Di tanto in tanto, cedere a qualche peccato di gola è piacevole e per niente controproducente. In realtà, sarebbe controproducente il contrario, perché nel cervello si innescherebbe un meccanismo di rinunce, che ti attirerebbe ancora di più verso il cibo spazzatura.

Perdere i chili in eccesso, dunque, è possibile anche se ti concedi un dolcino o una porzione in più, sporadicamente. Dimagrire non significa solo limitare le calorie, ma fare delle scelte intelligenti e ponderate. Non cenare con una misera insalata, se poi, durante la notte, vai ad abbuffarti di dolciumi o patatine. Piuttosto, scegli degli alimenti gustosi, ma che sappiano saziarti a sufficienza, da farti arrivare al mattino senza un buco nello stomaco.

La cena perfetta

La cena deve essere un vero e proprio pasto e non può essere considerata come un momento della giornata in cui mangiare qualcosa di poco calorico, solo per paura di ingrassare. Per una cena equilibrata ed efficace, nei termini di perdita dei chili in eccesso, occorre trovare la chiave giusta, che sappia dare tutti i nutrienti necessari al nostro organismo. Innanzitutto, per avvertire quel senso di sazietà necessario affinché tu non cada in abbuffate notturne, è opportuno inserire, nella cena, una fonte di proteine magre. Puoi variare tra pollo, tacchino, ma anche salmone o uova.

Ricorda, poi, che anche i grassi sani sono fondamentali per il corpo, perché aiutano ad assorbire le vitamine liposolubili. Opta, dunque, per avocado, olio extra vergine d’oliva, o frutta secca, come noci e mandorle. Il terzo ingrediente che non può assolutamente mancare in una dieta ricca e variegata sono le fibre. Queste puoi trovarle nelle verdure a foglia verdure, in quelle crocifere, ma anche nei legumi. Dopo aver capito quali ingredienti utilizzare come alleati della tua dieta, sarà più semplice perdere peso, senza rinunciare al gusto.