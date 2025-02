Non chiamerai mai più l’imbianchino | Leroy Merlin lancia al 50% l’invenzione per pitturare casa in 1 ora

Niente amici e parenti costretti a lavorare per ore, né costosi imbianchini professionisti: grazie a Leroy Merlin dipingi casa in un’ora.

Ogni tanto è necessario dare una rinfrescata alle pareti della propria abitazione, che con il tempo tendono a sporcarsi inevitabilmente.

Si tratta di un’operazione lunga e complessa per chi non è del mestiere.

Se si sceglie di chiamare un professionista, comunque, sarà necessario sborsare centinaia di euro.

Per tutti questi motivi, la catena di negozi Leroy Merlin ha messo in vendita un dispositivo innovativo che permette di imbiancare una casa in pochissimo tempo e senza spendere tanto: ecco come.

Leroy Merlin, i pionieri delle nuove tecniche di pittura per i non addetti ai lavori

Un’offerta imperdibile diffusa da Leroy Merlin sta facendo il giro del web. Al centro di questa occasione imperdibile c’è un dispositivo che permette di cambiare colore alla propria casa in un batter d’occhio e senza necessità di contattare un professionista imbianchino. Che dobbiamo affittare un immobile di nostra proprietà, o, semplicemente, se siamo stufi di quel giallino in cucina, questo oggetto è fondamentale per risparmiare: si tratta di un piccolo investimento che si recupera nell’immediato.

L’offerta è presente sul sito ufficiale della catena di negozi dedicati al fai-da-te e all’arredamento: basta metterlo nel carrello e pagare per riceverlo in poche settimane direttamente a casa propria. Il sito, comunque, nonostante il prezzo sia super conveniente, permette anche di effettuare un pagamento a rate. Avete indovinato di cosa si tratta?

Pennello questo sconosciuto: insieme al rullo diventa obsoleto per dipingere le pareti

In questo periodo è possibile trovare sul sito di Leroy Merlin una pistola a spruzzo elettrica ad alta potenza il cui prezzo è ridotto di più del 50%. Con un prezzo originale, non scontato, di 120 euro, in questi giorni la pistola è disponibile al costo di soli 57,33 euro, con uno sconto del 52,22%. Il dispositivo è uno spruzzatore di vernice portatile ad alta pressione, che consente di riverniciare le pareti in modo facile senza lasciare pennellate o aloni visibili anche se non si è del mestiere.

La capacità del serbatoio è di ben 900 ml, inoltre è possibile regolare la pistola in modo tale da ottenere ben tre tipi di spruzzo, con la possibilità di regolare la pressione del flusso di vernice. Facile da usare e maneggevole, è l’oggetto perfetto se amate il fai-da-te o se pensate di cambiare spesso il colore della vostra casa.