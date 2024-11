Non riesci ad eliminare questo fastidioso alone dai vestiti: prova con una soluzione fatta in casa | Va via tutto in pochi minuti

Rimuovi in pochi minuti le macchie fastidiose dai tuoi abiti: con questo rimedio naturale non avrai più problemi

Eliminare le macchie e gli aloni dai propri abiti può essere un’impresa quasi impossibile, ma esistono delle soluzioni efficaci in grado di risolvere il problema.

A chi non è capitato di vestirsi in fretta ed accorgersi di un fastidiosissimo alone sulla camicia poco prima di un’appuntamento importante?

In commercio ci sono centinaia di prodotti smacchianti, ma i risultati potrebbero non essere quelli sperati. I costi sono sicuramente elevati e contengono sostanze chimiche che possono essere dannose.

In alternativa si possono realizzare delle soluzioni fatte in casa che consentono un grande risparmio economico, ma sono anche efficaci per rimuovere ogni alone dai propri abiti.

Come rimuovere le macchie dai vestiti

Rimuovere gli aloni dagli abiti può essere davvero complicato, soprattutto quando si tratta di macchie dovute al deodorante. Che sia in stick o in spray, si tratta di un prodotto che fa parte della routine quotidiana ed è essenziale per combattere i cattivi odori.

Non è raro però che il deodorante, a contatto con i vestiti, possa lasciare degli aloni difficili da rimuovere. Magari non si ha tempo per cambiare l’outfit ed è necessario trovare una soluzione rapida ed efficiente. I prodotti smacchianti potrebbero peggiorare la situazione allargando la macchia, ma esistono dei rimedi naturali molto efficaci.

Un rimedio fai da te per gli aloni sui vestiti

In commercio esistono tantissimi prodotti smacchianti, ma spesso sono troppo “aggressivi” e si rischia di rovinare il tessuto dell’abito. In alternativa, per rimuovere gli aloni dovuti al deodorante si possono utilizzare dei rimedi naturali adatti per ogni tessuto. Per le camice ad esempio, basterà inumidire la zona macchiata con dell’acqua fredda ed attendere qualche minuto per ammorbidire l’alone di deodorante e rimuoverlo utilizzando il bicarbonato di sodio. Per i tessuti chiari, l’alone giallo può essere rimosso con una soluzione di acqua e aceto bianco. L’abito dovrà essere lasciato in ammollo per circa 30 minuti ed il risultato sarà eccezionale.

Come riporta il sito web “dilei.it“, per i tessuti scuri si può provare a tamponare la zona con una spugnetta imbevuta di aceto di vino bianco. Se il rimedio non dona i risultati sperati, si possono utilizzare due compresse di aspirina. Schiacciatele fino ad ottenere una polvere sottile e mescolate con dell’acqua calda. La miscela risulterà a dir poco miracolosa. Per i capi d’abbigliamento molto delicati come la seta, si può provare con della semplice acqua calda o in alternativa con quattro cucchiai di sale sciolti in un litro d’acqua calda.