Basta comprarla al supermercato, la cotoletta puoi prepararla anche a casa tua: il segreto per una panatura croccante

Più genuina e più sana: nessun motivo per comprare la cotoletta già pronta, ecco come realizzarla in casa in quattro e quattr’otto.

La cotoletta è uno dei piatti più amati dai bambini, spesso presente nel menù a loro dedicati in qualunque ristorante – anche il più chic. La tendenza ad acquistare cotolette congelate o già pronte è sempre più diffusa.

In realtà ci vuole molto meno di quanto si possa pensare. Per ottenere la perfetta cotoletta di pollo non serve né tanto tempo, né una certa abilità.

La ricetta di Cucchiaio di Argento ci spiega il segreto per una panatura davvero croccante: i tuoi figli o nipoti non ti chiederanno più le Chicken McNugget dopo questa ricetta.

Cotoletta salutare e rapida: niente odori impregnanti per giorni grazie a questo trucchetto

Anche se la cotoletta di pollo tradizionale dovrebbe essere fritta, sono diverse le varianti che sono state adottate nel tempo. Molti, infatti, preferiscono evitare la frittura, visto che viene considerato un metodo di cottura che richiede non solo una certa supervisione e impegno, ma anche un certo stomaco. Noto è che la frittura sia un metodo piuttosto pesante per cuocere i cibi.

Inoltre, la nostra casa si trasforma in una specie di fast food, con un odore che non va via anche per giorni nonostante una attenta pulizia e areazione. La ricetta di Cucchiaio d’argento prevede l’utilizzo di un elettrodomestico che sta crescendo sempre più in termini di popolarità. Ecco di che si tratta.

Un elettrodomestico fondamentale per un ricetta da urlo

L’elettrodomestico consigliato per una perfetta panatura senza dover friggere con olio in padella è la friggitrice ad aria. Per realizzare questa ricetta avrai bisogno di: 4 fettine di petto di pollo, 50 g di farina, 1 uovo, 1 cucchiaio di mix di erbe aromatiche (origano, basilico, rosmarino, salvia), 200 g di pangrattato, olio extravergine di oliva e sale. In tre contenitori differenti raccogliete farina, pangrattato e uovo con mix di erbe. Successivamente impanate con cura le fettine di pollo che avete acquistato.

Per una cottura perfetta inserite le fettine impanate nella friggitrice ad aria, preriscaldata a 200° per 10-15 minuti, girandole dopo i primi 5-6 minuti. Ovviamente il tempo di cottura complessivo varierà in base all’elettrodomestico e allo spessore delle fattine di pollo. Se hai come ospiti dei bambini, la adoreranno, ma la cotoletta di pollo in friggitrice ad aria è un piatto perfetto anche per un pranzo o per una cena informale in famiglia o con amici.